Pro & Contra auf PULS 4 & PULS 24: Streit um Integration - Brauchen wir mehr oder weniger Zuwanderung?

Wien (OTS) - Wie gut funktioniert Integration in einer Millionenstadt wie Wien? Was läuft gut und wo muss die Politik noch nachbessern? Im Pro und Contra dieser Woche diskutiert das und noch vieles mehr ein kontroverses Podium mit Karl Mahrer, Maximilian Krauss, Mireille Ngosso, Irmgard Griss und Ali Mahlodji.



“Dann wäre Wien noch Wien". Diese Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl auf die Frage einer Schülerin nach dem Umgang mit dem migrantischen Hintergrund ihrer Klassenkolleginnen im letzten "Pro und Contra" hat für große Aufregung gesorgt. Die politischen Reaktionen der anderen Parteien reichen von "fassungslos" (Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, ÖVP) über “blanker Rassismus” (Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper, NEOS) bis zu "zutiefst menschenverachtend" (Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ). Waldhäusl brachte der Satz neben Rücktrittsforderungen eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verhetzung ein.



Waldhäusl hat – auf Nachfrage – seine Meinung nicht geändert. Und auch seine Partei, die FPÖ, bleibt in der Sache hart und fordert weiterhin ein Umdenken in der Integrationspolitik des Bundes. Für eine Kurskorrektur in der Migrationspolitik macht sich indes auch die ÖVP auf EU-Ebene stark. Beim EU-Sondergipfel diese Woche sind heftige Debatten um einen besseren Außengrenzschutz zu erwarten.



Wie gut gelingt die Integration in Wien? Brauchen wir mehr oder weniger Zuwanderung? Und welche Maßnahmen schaffen wir nur europaweit?

PRO UND CONTRA

Dienstag, 7. Februar 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24 und 22:20 Uhr auf PULS 4 & in der ZAPPN App.

Gäste:

Karl Mahrer, Stadtrat und Landesparteiobmann, ÖVP Wien

Maximilian Krauss, Klubobmann, FPÖ Wien

Mireille Ngosso, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin, SPÖ Wien

Irmgard Griss, Vorsitzende der Kindeswohlkommission und ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs

Ali Mahlodji, Unternehmer und Autor

Moderation: Manuela Raidl

