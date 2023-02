Kandidatinnen und Kandidaten erspielen bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ 125.000 Euro für LICHT INS DUNKEL

Mit Maria Angelini-Santner, Michael Dangl, Andreas Guenther und Ulrike Mayer

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 6. FEBRUAR 2023, 22.45 UHR BEACHTEN!

Bekannte Gesichter stellen ihr Wissen für den guten Zweck auf den Prüfstand: Am Montag, dem 6. Februar 2023, erspielen Tänzerin und „Dancing Stars“-Jurorin Maria Angelini-Santner, Schauspieler und Autor Michael Dangl, Schauspieler Andreas Guenther sowie Singer-Songwriterin und Psychologin Ulrike Mayer bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ um 20.15 Uhr in ORF 2 insgesamt 125.000 Euro für die gute Sache. Die Gewinne werden von SPAR Österreich und Magna International zur Verfügung gestellt.

Mit Wintersport, geschichtlichem Wissen, Film-Kenntnissen und Bart-Trends zu 125.000 Euro

Ulrike Mayer holt mit der richtigen Antwort C auf die zwölfte Frage (Was der „goldene Adler“ bei der Vierschanzentournee der Männer ist, ist bei der Silvester-Tour der Damen die „goldene ...“? A: Taube, B:

Schwalbe, C: Eule, D: Möwe) 25.000 Euro.

Michael Dangl sichert mithilfe des 50/50-Jokers und der richtigen Antwort B auf die 14. Frage (Mit „Soliman“ erhielt der spätere Kaiser Maximilian II. 1552 ein besonderes Geschenk – Österreichs …? A:

erstes Krokodil, B: ersten Elefanten, C: ersten Pfau, D: erste Giraffe) 50.000 Euro.

Maria Angelini-Santner setzt den Publikums- sowie den 50/50-Joker ein und findet so die richtige Antwort D auf die zwölfte Frage (In welchem Film hatte Donald Trump keinen Cameo-Auftritt? A: Kevin – Allein in New York, B: Ein Chef zum Verlieben, C: Zoolander, D: The Wolf of Wall Street). Sie erspielt damit 25.000 Euro.

Andreas Guenther sorgt mit Unterstützung des 50/50-Jokers und der richtigen Antwort D auf die zwölfte Frage (Ein Soul Patch befindet sich …? A: am Notenblatt, B: auf der Kleidung, C: im Rübenbeet, D:

unterhalb der Lippe) für zusätzliche 25.000 Euro.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Ulrike Mayer, Maria Angelini-Santner und Andreas Guenther

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro – Michael Dangl

Frage 15: 75.000 Euro

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 6. FEBRUAR 2023, 22.45 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at