Salzburg Summit 2023 vom 26.-28. Juli 2023 unter dem Motto: „Future Now. Resources for Europe.“

Salzburg Summit 2023 unter der Patronanz von EU-Kommissar Johannes Hahn

Wien (OTS) - Ein Krieg in Europa, eine globale Pandemie und die Folgen dieser Krisen haben Demokratien in ganz Europa gefordert und verändert. Während die Nationalstaaten mit der aktuellen Bewältigung der Herausforderungen beschäftigt sind, hat Europa die Ambition, den Ehrgeiz und den Mut inmitten der Ungewissheit einen dauerhaften Wandel herbeizuführen und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Der Salzburg Summit 2023 legt daher den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche und technologische Transformation, die für die Entfaltung des europäischen Potenzials entscheidend ist. Unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar Johannes Hahn organisiert die Industriellenvereinigung (IV) den Wirtschaftsgipfel für Denker und Umsetzer aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Es geht darum, die klügsten Köpfe zusammenzubringen, um Trends und Entwicklungen auf europäischer und globaler Ebene zu diskutieren und zu adressieren.

„Der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat Europa und die Welt verändert. Für die Europäische Union war dieser Krieg ein Weckruf, der uns bewusst machte, dass das europäische Friedensprojekt nicht selbstverständlich ist, sondern jeden Tag aufs Neue bestärkt – und falls notwendig – verteidigt werden muss. Die durch den Krieg bedingten Herausforderungen sind groß und reichen vom Aufbau einer echten Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dem Vorantreiben der grünen und digitalen Transformation bis zum Aufbau unserer strategischen Autonomie in kritischen Bereichen wie Energie, Rohstoffe, Fachkräfte. All diese Anstrengungen müssen mit Blick auf den globalen Kontext gemacht werden, damit die EU ihrem Anspruch ein globaler Akteur zu sein, gerecht werden kann. Es geht nicht nur darum, den demokratischen Systemen durch strategische Allianzen zum Sieg zu verhelfen, sondern sich auch wirtschaftlich etwa durch eine auf den Green Deal ausgerichtete Industriepolitik sowie die Forcierung von Innovation und Bildung und den Abschluss von Handelsverträgen im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Es geht darum, den auf unserem Wertefundament basierenden European Way of Life zu bewahren und gleichzeitig global unsere führende Rolle in Bereichen wie dem Kampf gegen Klimawandel, grüne Technologien, Qualitätsstandards in der Produktion weiter auszubauen“, so EU-Kommissar Johannes Hahn und meint weiter: „Vor dem Hintergrund der EU als Pfeiler einer offenen, multilateralen Weltordnung wird der Salzburg Gipfel 2023 führende nationale und internationale Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Kultur zusammenbringen, um die Herausforderungen und Chancen einer positiven Zukunft Europas im globalen Kontext auszuloten.“

„Unser vereintes Europa ist kein Selbstverständnis, das wurde uns angesichts der zahlreichen Herausforderungen der vergangenen Jahre mehrmals vor Augen geführt. Wir müssen tagtäglich daran arbeiten, um das zu bewahren, was die Generationen vor uns aufgebaut haben, und um die Visionen umsetzen, die wir für eine künftige Welt mit einem starken, geeinten und resilienten Europa haben. Beim Salzburg Summit 2023 geht es daher um die besten Ideen für Europa, um Visionen und mutige Wege, die dorthin führen“, so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung.

Über den Salzburg Summit

An drei Tagen – vom 26. bis zum 28. Juli 2023 – wird Salzburg zum Zentrum für wirtschafts- und politische Gespräche mit hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Salzburg Summit dient als exklusive Plattform (Invitation-only) für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa, initiiert und organisiert von der Industriellenvereinigung unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar Johannes Hahn. Technologische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte stehen neben der geopolitischen Dimension im Mittelpunkt der Gespräche.

weitere Infos zum Salzburg Summit finden Sie unter salzburgsummit.com

