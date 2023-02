„Die Künstlerische Intelligenz“ – erste österreichische Kunstausstellung von KI-generierten Bildwerken

Ausstellungseröffnung und Expert:innengespräch am 23. Februar 2023 um 18:00 Uhr in Wien

Wien (OTS) - Die künstliche Intelligenz hat gelernt, auf Knopfdruck Bilder zu erzeugen und dringt damit in eine urmenschliche Domäne ein: Die Kunst. Mit einer einfachen App wird jedes Selfie zum Kunstwerk, Bilddatenbanken werden überschwemmt von KI-generierten Illustrationen und selbst Kunstwettbewerbe wurden bereits mit KI-Einreichungen gewonnen.

Im Lichte dieser Entwicklungen steht der Kunstbegriff in Frage. Wie werden sich unsere Arbeitswelt, unsere Kultur, die Werbung und die Gesellschaft verändern? Wem gehören KI-Kunstwerke? Und wie funktioniert die „Künstlerische Intelligenz“ überhaupt? Diesen Fragen wollen wir uns in einer Ausstellung von 24.-26. Februar in der Galerie Ministry of Artists (Allerheiligenplatz 15/2, 1200 Wien) ausführlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln annähern.

Zur Ausstellungseröffnung am 23. Februar 2023 um 18:00 Uhr möchten wir uns einerseits den Potenzialen einer kreativen KI widmen, aber auch die damit einhergehenden, unausweichlichen Herausforderungen für unsere Gesellschaft beleuchten. Dazu haben wir Expert:innen aus vier Fachbereichen eingeladen, mit uns zu diskutieren:

Doris Christina Steiner, MA

Geschäftsführerin Jung von Matt DONAU

Stephanie Meisl, Bakk. Komm., MACOM

Konzeptions- und Medienkünstlerin, D#AVANTGARDE

Dr. Georg Grund-Groiss

Buchautor, Philosoph & Arbeitsmarktexperte

Univ.-Prof. DI Dr. Stefan Woltran

Professor für formale Grundlagen der künstlichen Intelligenz, TU Wien

Moderation: Philipp Pieh-Sandpeck, Geschäftsführer Gebrüder Pixel

Eintritt frei. Aufgrund begrenzter Kapazitäten bitten wir um eine Anmeldung zum Ausstellungsgespräch: www.gebruederpixel.at/ki

Im Anschluss (19:30 Uhr) findet die Vernissage statt.

Ausstellungsgespräch: "Die Künstlerische Intelligenz"

Datum: 23.02.2023, 18:00 - 19:00 Uhr

Ort: Ministry Of Artists

Allerheiligenplatz 15/2, 1200 Wien, Österreich

Url: http://www.kuenstlerische-intelligenz.at

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Pieh-Sandpeck

philipp @ gebruederpixel.at

+43 676 33 555 20