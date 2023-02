„Report“ über die FPÖ im Höhenflug, besseren Schutz der EU-Außengrenzen, Lehrermangel und den Fall Teichtmeister

Am 7. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Antonia Gössinger und Peter Filzmaier

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 7. Februar 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Blauer Höhenflug

Die Wahlen in Niederösterreich zeigen, wie stark die FPÖ geworden ist. Bundesweit liegt sie in den Umfragen sogar klar an erster Stelle. Doch welche Pläne und Machtoptionen hat die Partei unter Herbert Kickl, um im Bund und auch in den Ländern mitzuregieren? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Live im Studio: die FPÖ-Kennerin und frühere Chefredakteurin der „Kleinen Zeitung“ Kärnten, Antonia Gössinger, und Politologe Peter Filzmaier.

Europa unter Druck

Die EU-Außengrenzen sollen besser geschützt werden. Darin sind sich mittlerweile nicht nur in Österreich fast alle Parteien, sondern auch die EU-Mitgliedsstaaten einig. Dennoch bleibt die Migrationspolitik seit Jahren eine Großbaustelle. 2022 wurden in der EU 924.000 Asylanträge gestellt, wobei die meisten Fälle in Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich auftraten. Diskutiert wird auch wieder diese Woche beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungsspitzen. Von Österreichs Innenminister Gerhard Karner kommt im Vorfeld der Vorschlag einer „Zurückweisungsrichtlinie“, die es ermöglichen soll, jene, die keine Chance auf Schutz haben, ohne Asylverfahren in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Was bedeuten diese Vorschläge in der Praxis und wie könnte man Europas Asylsystem verbessern? Yilmaz Gülüm, Stefan Daubrawa und Julia Ortner haben nachgefragt.

Bildungslücke

In den nächsten fünf Jahren werden an Österreichs Schulen 30.000 Lehrer/innen fehlen – Hauptgrund dafür ist die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation. Schon jetzt kommt es aufgrund der Personalnot immer wieder zu Zwangsversetzungen von Lehrkräften aus Mehrstufenklassen, um Lücken an anderen Schulen zu schließen. Das Bildungsministerium versucht mit der Aktion „Klasse Job“ gegenzusteuern. 700 Personen haben sich bereits gemeldet und werden nun im Eilverfahren ausgebildet. Reicht das aus, um die sich weitende „Bildungslücke“ zu schließen? Sabina Riedl berichtet.

Der Fall Teichtmeister

Rund um den Fall Teichtmeister ist eine heftige Diskussion entbrannt, die medienrechtlich und strafrechtlich zu schwierigen Fragestellungen führt. Die Politik reagiert mit einem umfassenden Gesetzespaket. Doch werden die richtigen Lehren gezogen? Vor Beginn des Gerichtsprozesses von Teichtmeister ordnet Laura Franz die Diskussion rund um den Fall ein und analysiert, was es braucht, um Kinder nachhaltig vor Missbrauch zu schützen.

