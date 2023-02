Energiewende beschleunigen: Fünf Windenergieanlagen in Wilfersdorf bewilligt

Ab 2024 liefern die Anlagen des Kooperationsprojekts von Windkraft Simonsfeld und ImWind sauberen Strom, der dem Jahresverbrauch von 20.000 Haushalten entspricht.

Ernstbrunn (OTS) - In der Marktgemeinde Wilfersdorf (NÖ) wird noch 2023 mit der Errichtung von fünf Windenergieanlagen der Fünf- und Siebenmegawatt-Klasse begonnen. Der Windpark ist ein Kooperationsprojekt der Windkraft Simonsfeld AG mit der ImWind Erneuerbare Energie GmbH.

Positive Stimmung für Windkraft

Die Windkraft Simonsfeld betreibt seit rund zwanzig Jahren Windenergieanlagen in Wilfersdorf. Das Projekt wurde in einem Umweltverträglichkeitsverfahren geprüft, das im Dezember des Vorjahres mit einem positiven Bescheid abgeschlossen wurde und seit Ende Jänner rechtskräftig ist. Das gute Verhältnis zu Gemeinde, Landwirt*innen und Bevölkerung basiert auf einem Vertrauensverhältnis auf Augenhöhe, frühzeitiger Information und einem Bürger*innen-Beteiligungsmodell. Die Wilfersdorfer*innen haben seit Beginn ein sehr positives Verhältnis zur Windenergie, die regelmäßigen Windparkfeste sind seit Jahren beliebte Publikumsmagnete.

Die fünf neuen Anlagen erweitern einen im Jahr 2016 installierten Windpark und werden nächstes Jahr ans Netz gehen. Drei Windkraftwerke wird die Windkraft Simonsfeld betreiben, zwei die ImWind. Die neuen Windräder werden insgesamt 80 Millionen Kilowattstunden jährlich erzeugen – eine Strommenge, die dem Jahresverbrauch von 20.000 Haushalten entspricht.

Ein weiterer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit

„Die Bewilligung dieses Windparks ist ein weiterer Schritt für den wichtigen Ausbau erneuerbarer Energie. Nur wenn wir diesen Weg konsequent weiter gehen, können wir Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit in NÖ erhöhen, zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und für sauberen Strom und Klimaschutz sorgen,“ so Markus Winter, Vorstand Technik der Windkraft Simonsfeld.

Über die Windkraft Simonsfeld

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 160.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren an der Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at

