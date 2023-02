Neuer Fall, neues Team und neue Top-Quoten für „Die Toten vom Bodensee“

ORF-2-Premiere für 16. ORF/ZDF-Film „Nemesis“ mit bis zu 878.000 Zuseherinnen und Zusehern, Marktanteils-Rekord

Wien (OTS) - Bis zu 878.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Alina Fritsch gestern, am Sonntag, dem 5. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 erstmals das Team um die Ermittlungen um „Die Toten vom Bodensee“ verstärkte. Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 853.000 liegt der 16. Film „Nemesis“ auf dem dritten Rang seit Start der ORF/ZDF-Reihe, mit einem Marktanteil von 29 Prozent sichert sich dieser 16. Film sogar Platz eins bzw. bei den unter 50-Jährigen mit 19 Prozent Platz drei. Der 17. Film, in dem der titelgebende „Nachtalb“ die Ermittlungen ins Stocken geraten lässt, geht ebenfalls voraussichtlich 2023 on air. „Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf Filmproduktion und der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee – Nemesis“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (österreichweit) abrufbar. Alle Filme der beliebten ORF/ZDF-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ können auf Flimmit https://flimmit.at/ gestreamt werden.

