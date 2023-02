Samariterbund: Hilfe für Türkei und Syrien läuft an

Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller: „Die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien brauchen rasch unsere Hilfe!“

Wien (OTS) - Bei einem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Tausende Menschen wurden verletzt und haben ihr Zuhause verloren. Mindestens neun türkische Provinzen sind betroffen, auch in zahlreichen syrischen Städten stürzten Gebäude ein.

Die Menschen im Katastrophengebiet brauchen rasch unsere Hilfe. Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs arbeitet in dieser Region mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, die bereits mit ersten Hilfsmaßnahmen begonnen haben.

Hilfe von Mensch zu Mensch

„Es geht darum, Verletzte rasch medizinisch zu versorgen, provisorische Unterkünfte aufzustellen und Menschen mit Nahrungsmitteln zu beliefern. Die Lage ist katastrophal“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

„Jetzt muss schnell geholfen werden! Vielen Dank an alle Menschen in Österreich, die unsere Hilfsaktion mit Spenden unterstützen“, so Reinhard Hundsmüller abschließend.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs ist Träger des österreichischen Spendengütesiegels.

Online:

https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Kennwort: Türkei/Syrien

