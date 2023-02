Restaurant Luis´ Gardens in Kaprun: Innovatives Konzept mit Indoor Farming

CO2-neutrale Sprossen, Microgreens und Kräuter setzen nachhaltigen Genuss auf ein neues Level.

Salzburg/Kaprun (OTS) - Der Hotelier Benedikt Roos macht mit seinem einzigartigen Restaurant-Konzept „Luis‘ Gardens“ in Kaprun Indoor Farming erlebbar, denn dort ist der Name Programm: eine Vielzahl an außergewöhnlichen Pflanzen geben euch das Gefühl, in einem bezaubernden Garten zu sitzen. Dabei könnt ihr den Kräutern, Sprossen und Salaten in der Indoor Farm mitten im Lokal beim Wachsen zuschauen. Und das Beste: Diese findet ihr dann direkt wieder auf euren Tellern. Dort geben sie modernen internationalen Gerichten wie Curry, Wok-Gemüse oder Hummus sowie regionalen Spezialitäten das gewisse Extra.

Nachhaltiger Genuss auf einem neuen Level

Die Idee des Luis‘ Gardens ist im Sommer 2021 entstanden und wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt. Der absolute USP ist das Garten-Feeling, die Indoor Farm und die Verwendung der Microgreens. Gäste sind herzlich eingeladen, die Indoor Farm zu betreten und dort mit allen Sinnen die innovativen, schmackhaften Kräuter zu entdecken. „Bei Microgreens und Sprossen handelt es sich ‚lediglich‘ um ein geschmacksverstärkendes und dekoratives Element eines Gerichtes. Dieses auf eine kilometerweite Reise aus fernen Gewächshäusern zu uns in die Berge zu transportieren, war mir schon immer ein Dorn im Auge. Als ich durch meine lokalen Partner von bloom.s Vertical Indoor Farm GmbH auch noch gelernt habe, wie simpel der eigene Anbau ist, war für mich klar, dass wir den ehemaligen gläsernen Weinraum mitten im Restaurant umfunktionieren müssen“, erklärt Benedikt Roos, Geschäftsführer des Mountain Hotel Luis. Nun werden hier nicht nur 100 % pestizidfreie und CO2-neutrale Sprossen, Microgreens und Kräuter angebaut, sondern das ganze Thema wird den Gästen auch erleb- und erlernbar gemacht. Nach dem Besuch kann man sich direkt im Shop ein Starter-Set für die Fensterbank zuhause mitnehmen.

Das innovative Konzept schmeckt den Gästen

Die härteste Währung in der Hotellerie & Gastronomie sind Bewertungsplattformen wie TripAdvisor. Und diese bestätigen den Erfolg von Roos‘ Konzept. So führte das Lokal Luis´ Gardens nach wenigen Monaten die TripAdvisor-Bestenliste der lokalen Gastronomie an und hat sich dort auch nach fast einem Jahr festgesetzt. Die Gäste fühlen sich einfach wohl im „Garten-Feeling“ mitten in Kaprun, das neben der einladenden Einrichtung und Dekoration auch immer wieder mit einem neuen Darbietungsangebot überrascht. Aktuelle Renner sind der Aperitif aus der Gießkanne oder das Dessert im süßen Blumentöpfchen.

Das Mountain Hotel Luis – The place to be for mountain lover

Das Mountain Hotel Luis befindet sich mitten in Kaprun im Salzburger Pinzgau. 25 liebevoll und hochwertig eingerichtete Zimmer, Apartments & Penthouses lassen aus jedem Gast einen „Mountain Lover“ werden. Das Mountain Hotel verbindet Bergerlebnis, Action und Entspannung mit lässigem Service und regionalem Essen. Das eigene Restaurant Luis´ Gardens bietet seinen Gästen regionale Pinzgauer Schmankerl sowie moderne internationale Gerichte – natürlich mit innovativer signature.

https://mountain-hotels.com/

https://luisgardens.com/

Rückfragen & Kontakt:

Mountain Hotel Luis

Geschäftsführer Benedikt Roos

Mobil: +43 (0) 676 / 63 25 140

Mail: b.roos @ mountain-hotels.com