DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Thomas Brezina und Lotte de Beer am 7. Februar in ORF 1

Anschließend: „Science Busters: Under Pressure“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 7. Februar 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 mit Thomas Brezina einen der bekanntesten österreichischen Autoren und die neue Volksopernchefin Lotte de Beer. Anschließend um 22.55 Uhr widmen sich die „Science Busters“ dem Thema „Under Pressure“. Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Gunkl fragen sich: Wie unseriös ist eigentlich ein Saugnapf?

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

„Tom Turbo“-Autor Thomas Brezina hat sich einen fixen Platz in den Herzen seiner Fans gesichert und 2017 den längsten Applaus in der Geschichte von „Willkommen Österreich“ erhalten. Erst vergangene Woche feierte er seinen 60. Geburtstag mit der Veröffentlichung seines 600. Buchs. Wie man mit positiver Einstellung in ein neues Lebensjahrzehnt aufbricht und durchschnittlich zehn Bücher pro Lebensjahr schreibt, verrät er im Talk mit Stermann und Grissemann.

Ein großer Aufbruch steht auch in der Wiener Opernlandschaft am Programm: Die neue Volksopernchefin Lotte de Beer hat jüngst mit einer ungewöhnlichen Inszenierung der Dreigroschenoper und der Cross-Gender-Besetzung von Sona MacDonald als Mackie Messer auf ihr Opernhaus aufmerksam gemacht. Außerdem hat Late-Night-Veteran Harald Schmidt in der noch jungen Intendanz der Niederländerin bereits sein Operettendebüt hingelegt. Und das englische Physical-Comedy-Ensemble Spymonkey hat soeben die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ inszeniert. Humor scheint der neuen Direktorin also zu liegen – ob Stermann und Grissemann auch eine Chance auf einen Bühnenauftritt in der Volksoper haben?

„Science Busters: Under Pressure“ um 22.55 Uhr

Menschen sind sehr gut darin, Druck zu machen – aber welcher Druck ist der beste? Dieser Frage stellen sich die „Science Busters“ an der Uni Graz. MC Martin Puntigam, Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher und Kabarettist Günther Paal alias Gunkl klären: Wie unseriös ist ein Saugnapf? Und wie gefährlich sind Gartenzwerge?

