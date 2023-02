Erdbeben-Katastrophe in Syrien & Türkei: Nothilfe der Diakonie Katastrophenhilfe läuft an

Diakonie Direktorin Moser: "Unsere Partner vor Ort sind schon aktiv. Spenden für Soforthilfe dringend gebraucht“.

Wien (OTS) - In der vergangenen Nacht wurden die südöstliche Türkei und der Norden Syriens von schweren Erdbeben erschüttert. Hunderte Menschen sind ums Leben gekommen. Hunderte Gebäude stürzten ein, Hilfskräfte suchen seit den Nachtstunden nach Verschütteten.

Die ganze Tragweite der Situation ist noch nicht ersichtlich. Die Opferzahl sowohl in Syrien als auch in der Türkei geht in die Hunderte und steigt stetig an. Auch im Nordlibanon herrscht Panik vor Nachbeben und ihren Folgen.

„In der heute Nacht von der Erdbeben-Katastrophe erschütterten Region wird jede Hilfe nun dringend gebraucht. Die Lage ist dramatisch. Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet um Spenden für Nothilfe“, so Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser.

In der betroffenen Region in Syrien leben viele vom Bürgerkrieg bereits aus ihren Heimatorten vertriebene Menschen. „Sie sind besonders verletzlich und haben nichts mehr, worauf sie in der Notsituation zurückgreifen können, da sie das Nötigste bereits einmal verloren haben“, so Moser.

Die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet seit vielen Jahren mit Partnern in der betroffenen Region Syriens und des Libanons zusammen. „Aktuell sind wir im Austausch mit unseren Partnern vor Ort. Sie haben uns mitgeteilt, dass keine Mitarbeiter:innen zu Tode gekommen sind. Erste Nothilfe läuft an“, so die Diakonie-Direktorin.

Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet dringend um Spenden:

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333 | BIC: GIBAATWWXXX | Spenden-Kennwort: Erdbeben-Nothilfe Syrien

Online Spenden: http://diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien

