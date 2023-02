Erdbeben in Syrien und der Türkei: World Vision bewertet Ausmaß der Schäden und bereitet Notfallmaßnahmen vor

World Vision Mitarbeiter berichtet von großen Zerstörungen, vielen Toten und Verschütteten

Wien, 6.2.2023 (OTS) - Nachdem der Norden Syriens und der Südosten der Türkei von einem Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert worden sind, bereitet die internationale Hilfsorganisation World Vision die Nothilfe in der türkisch-syrischen Grenzregion vor. Hunderte Menschen wurden verschüttet und getötet, die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen.

„Mitten im Schlaf begann das ganze Haus zu wanken. Ich rannte sofort zu meinen Kindern, konnte aber nicht alle tragen. Ich konnte die Tür nicht mehr erreichen, sie war zu weit entfernt. Eine Minute fühlte sich wie Jahre in Angst und Hilflosigkeit an. Die Nachbeben machten weiter Angst. Die meisten Menschen waren mitten in Schnee und Regen auf der Straße, viele Gebäude sind zerstört, viele Verschüttete sind noch unter den Trümmern,“ schildert ein World Vision-Mitarbeiter das Beben in Nordsyrien.

„Viele ohnehin schon vom Bürgerkrieg stark gezeichnete Kinder und Familien traf dieses verheerende Erdbeben nun mitten im harten Winter. Zigtausende Menschen in der Region sind betroffen. Es ist erschütternd und wir werden alle Kräfte mobilisieren, um den Betroffenen sofort zu helfen. Wir sind bereits dabei, die Nothilfeteams zu koordinieren und den Bedarf zu ermitteln. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von World Vision arbeiten seit Jahren in der Region. Alle sind zum Glück in Sicherheit“, erklärt Johan Mooij, der Einsatzleiter der Syrien-Nothilfe von World Vision.

