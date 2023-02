Alles Walzer: Rekordnachfrage nach Ballkleidern auf willhaben

Die Suche nach Ballkleidern erlebte auf willhaben im Jänner 2023 ihr Allzeithoch

Auch Tanzschuhe und der Frack waren auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz zuletzt so begehrt wie nie in diesem Zeitraum

Ein Ballkleid wird auf willhaben aktuell um durchschnittlich 57 Euro angeboten

Zwei Jahre lang blieb das Tanzparkett pandemiebedingt leer – doch nun heißt es in ganz Österreich wieder „Alles Walzer“. Vor dem Besuch eines Balles gilt es nicht nur, die klassischen Tanzschritte wieder aufzufrischen, sondern auch, sich das passende Outfit für die Saison zurechtzulegen.

Wer für das Ball-Comeback noch ein feierliches Ensemble benötigt, kann in diesen Tagen auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz sein Glück finden. Wie begehrt Ballkleider, Tanzschuhe und Fracks von willhaben sind, beweist ein Blick auf die hauseigenen Plattformdaten: Die Anzahl der Stichwortsuchen nach dem „Ballkleid“ auf willhaben erlebte in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres 2023 ihr historisches Allzeithoch. Dabei wurde der Begriff drei Mal so häufig auf willhaben eingegeben, wie im Vergleichszeitraum des Jahres 2020, der letzten Saison vor der "Corona-Pause". Gegenüber 2022 – einem Jahr, in dem kaum ein Ball stattfinden konnte - hat sich die Anzahl der Stichwortsuchen übrigens gar verzehnfacht. Dies beweist auch, dass Bälle in dieser Saison ein mehr als eindrucksvolles Comeback feiern.

Auch Fracks und Tanzschuhe stehen hoch im Kurs

Männliche Ballbesucher wissen, dass der Frack als wohl edelster aller Herrenanzüge die beste Wahl für den Anlass ist. Und so war die Anzahl der Stichwortsuchen nach ebendiesem Begriff in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres so hoch wie noch nie um diese Jahreszeit. Aber: Wer das Tanzbein schwingen will, benötigt nicht nur das passende Gewand, sondern auch das richtige Schuhwerk. Um eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen, benötigt es schicke und zeitgleich bequeme Schuhe, die einen durch die ganze Nacht tragen. Das wissen auch die willhaben-UserInnen, die auch diesem Begriff in puncto Stichwortsuchen ein Allzeithoch in diesem Zeitraum verschafft haben.

Ballkleider auf willhaben: Zwei Drittel neu oder neuwertig

Ob glamouröse Robe, schicker Herrenanzug oder hochwertige Tanzschuhe – wer die Ausstattung für den Ballbesuch auf dem willhaben-Marktplatz kauft, konsumiert nicht nur nachhaltig, sondern spart auch bares Geld. Dabei ist ein großer Teil der genannten Mode-Stücke in einwandfreiem Zustand. Von den rund 30.000 im Jänner 2023 online gegangenen Ballkleidern sind zwei Drittel neu oder neuwertig. Im Schnitt ist ein Ballkleid auf willhaben um 57 Euro zu haben. Das ist zwar etwas etwas mehr, als im Vorjahr, als der durchschnittliche Angebotspreis für ein äquivalentes Kleid noch 51 Euro betrug – dies bedeutet aber auch, dass VerkäuferInnen für ihr Ball-Outfit aktuell einen guten Preis erzielen können.

Aktuelle Ball-Schätze auf willhaben

Von edlen Designer-Roben über den klassischen Frack bis hin zum Jumpsuit als moderne Alternative zum langen Ballkleid - auf willhaben sind stets außergewöhnliche Stücke zu finden:

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist der gewünschte Artikel für den perfekten Ball-Look nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand.=> Weitere Details zu PayLivery

