„Was wäre Wien ohne den Wiener“: Hommage der „Wiener Brut“ an Hugo Wiener am 15.2. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 15. Februar (19.30 Uhr) widmet sich die „Wiener Brut“ mit Sängerin Katharina Hohenberger der Musik Hugo Wieners im ORF RadioKulturhaus. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Hugo Wieners Witz und seine Raffinesse – das prägte die „Wiener Brut“ in ihrem Schaffen. Bei der Hommage an den Komponisten und Kabarettisten stellt Katharina Hohenberger Hugo Wieners Kompositionen ihren eigenen gegenüber. Besonderer Gast ist Sängerin und Schauspielerin Katharina Straßer, gemeinsam mit ihrem langjährigen Begleiter Boris Fiala gibt sie ihre Interpretation von Cissy Kraner, Hugo Wieners Gattin. Die Veranstaltung „Was wäre Wien ohne den Wiener“ findet am Mittwoch, den 15. Februar im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at