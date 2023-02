„Haydn Kumpaney“ musiziert am 10.2. im Amtshaus 18

Auskünfte und Anmeldungen per E-Mail: guenter.geber@schule.at

Wien (OTS/RK) - Das Kammermusik-Quartett „Haydn-Kumpaney“ tritt am Freitag, 10. Februar, im Zuge der Reihe „Währinger Musiksalon“ ab 17.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) auf. Bei ihrem 65. Konzert bringen die 4 Künstler*innen das ansprechende Programm „Klassische Klavierquartette II“ zu Gehör. Dargeboten werden Kompositionen der Tondichter Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Franz Anton Hoffmeister. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Das ambitionierte Ensemble freut sich über Spenden. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind nötig: Telefon 02236/677 283, Telefon 0677/61 34 37 34, E-Mail guenter.geber@schule.at.



Die beliebte Kammermusik-Formation „Haydn Kumpaney“ spielt am Freitag in folgender Besetzung: Regine Koch (Violine), Günter Geber (Violine, Viola), Michaela Eyberg (Violoncello) und Keiko Geber-Temma (Klavier). Der Bezirk und das Bezirksmuseum Währing sind langjährige Unterstützer der Serie „Währinger Musiksalon“. Museumsleiterin Doris Weis ist unter der Rufnummer 01/4000-18127 erreichbar. Die ehrenamtlich tätige Bezirkshistorikerin beantwortet auch gerne Anfragen per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.



