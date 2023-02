Fakt oder Fake?

20. Safer Internet Day: ISPA bringt neues Informationsmaterial heraus und gibt Tipps zum Erkennen von Falschnachrichten im Internet

Wien (OTS) - Am 7. Februar findet der internationale Safer Internet Day bereits zum 20. Mal statt. Die ISPA – Internet Service Providers Austria nimmt das Jubiläum des Aktionstags zum Anlass, ihr neues Informationsmaterial zu veröffentlichen. Die neue ISPA-Broschüre „Fakt oder Fake“ und der dazugehörige Flyer informieren über Hoaxes, bearbeitete Bilder und Deepfakes im Internet. Die ISPA gibt damit praktische Tipps, wie Falschnachrichten im Internet erkannt werden können, und gibt konkrete Empfehlungen im Umgang mit diesen.

In einer Umfrage von Saferinternet.at, die bereits letzte Woche vorgestellt wurde, gaben 70 % der befragten Jugendlichen an, dass es schwierig ist, Fake News im Internet zu erkennen. Jugendliche sind skeptisch und vertrauen auch häufig genutzten Onlinequellen wenig. Immerhin wollen 57 % mehr darüber erfahren, was sie gegen Fake News unternehmen können.

„ Fake News verunsichern die Internetnutzer:innen und können sowohl die persönliche als auch öffentliche Meinung beeinflussen. Als Gesellschaft sind wir alle gefordert aktiv zu werden und Aufklärungsarbeit zu leisten. Damit Kinder und Jugendliche das Internet selbstbestimmt und sicher nutzen können, unterstützen wir sie frühzeitig im verantwortungsvollen Umgang mit Falschnachrichten “, erläutert Stefan Ebenberger, ISPA-Generalsekretär.

Praktische Tipps im Umgang mit Fake News

Die ISPA-Broschüre klärt darüber auf, wie Falschmeldungen funktionieren und welche Mechanismen genutzt werden, um die Aufmerksamkeit der Leser:innen zu erlangen. Mit der umgekehrten Bildersuche kann herausgefunden werden, ob ein Bild aus dem Kontext gerissen oder ein altes Bild wiederverwertet wurde. Wiederkehrende Falschmeldungen deckt man am schnellsten mit einer Suche in sogenannten „Hoax“-Datenbanken auf, die bereits bekannte Fake News dokumentieren. „Deepfakes“ sind Fälschungen, die aus Bild- und Videomaterial mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Mithilfe von Deepfake-Checkern und anhand von überprüfbaren Merkmalen können diese Fakes enttarnt werden.

„ Mit unserem Informationsmaterial leisten wir als Branche einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Medienkompetenz bei den Internetnutzer:innen. Mit der neuen Broschüre wollen wir gezielt Jugendliche und deren Eltern sowie Lehrpersonen im Umgang mit Informationen aus dem Internet unterstützen, damit Falschnachrichten schnell als solche erkannt werden “, erklärt Ebenberger.

Die Broschüre „Fakt oder Fake“ und der dazugehörige Flyer können kostenlos auf der ISPA-Website heruntergeladen und bestellt werden: www.ispa.at/broschuere-fakt-oder-fake



Über die Studie

Die Studie „Jugendliche und Falschinformationen im Internet 2023“ wurde vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung im Auftrag des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation und der ISPA – Internet Service Providers Austria im Rahmen der EU-Initiative Saferinternet.at durchgeführt. Im Befragungszeitraum (November 2022) nahmen 400 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund, teil.

