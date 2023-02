BMKÖS: Besuchsstatistik der Österreichischen Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek für das Jahr 2022

Gesamtbesucher:innenzahl im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt, aber 21 Prozent hinter Vor-Corona-Niveau

Wien (OTS) - Die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek blicken in Bezug auf die Besucher:innenzahlen auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Insgesamt wurden 5.443.624 Besuche verzeichnet. Im Vergleich zu 2021 bedeutet dies ein Plus von 133 Prozent (2021: 2.337.587 Besuche, 2019: 6.933.776). Die Vor-Corona-Zahlen des Rekordjahrs 2019 konnten allerdings noch nicht in allen Häusern wieder erreicht werden.

Die Besucher:innenzahlen 2022 stehen nach wie vor im Kontext der Corona-Pandemie. Erst Mitte April wurden die letzten die Museen betreffenden Maßnahmen aufgehoben. Zu einem guten Teil sind die gesteigerten Besucher:innenzahlen auch auf einen Nachholeffekt zurückzuführen – insbesondere bei den Besuchen durch Schulklassen.

Der auch noch 2022 ausbleibende internationale Tourismus spiegelt sich auch in der Besucherstatistik wider. So waren insgesamt 1.988.859 Besucher:innen aus Österreich zu verzeichnen. Nach Abzug der Besucher:innen ohne Angabe der Herkunftsdaten sind das 39,8 Prozent der Gesamtbesuche im Jahr 2022.

Im Steigen begriffen sind vor allem auch Besuche durch Schulklassen, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre mit insgesamt 1.129.752 Besuchenden (189 % mehr als zum Vorjahr 2021, davon 555.727 junge Menschen aus Österreich). Zögerlich aber ebenso steigend sind die Besuchszahlen von Touristinnen und Touristen. (Aus Österreich wurden im Jahr 2019: 1.976.590 Gesamtbesuche bzw. 557.925 Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre gezählt).

Erfreulich ist die Zunahme der Nachfrage bei der Bundesmuseen-Card von der insgesamt 7.404 Stück verkauft wurden (2021: 3.593 Stück; 2019: 2.792). Auch der Verkauf von Jahreskarten konnte im Jahr 2022 gesteigert werden. Mit 54.272 verkauften Karten liegt der Wert merklich höher als im Vergleichszeitraum zum Jahr 2021 mit 38.165 Stück und fast wieder auf dem Niveau von 2019 mit 67.437 Stück.

„Die Besucher:innenzahlen steigen, fallweise wurde sogar wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht oder sogar übertroffen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Nach den beiden Krisenjahren weisen die Zahlen des Jahres 2022 auf eine deutliche Entspannung hin. Ein engagiertes Bemühen seitens der Museen mit außergewöhnlichen Ausstellungsangeboten, attraktiven und innovativen Themenstellungen und umfassenden Vermittlungsprogrammen hat vor allem das österreichische Publikum zurückgeholt. Mein großer Dank gilt den Geschäftsführungen und ihren Teams, deren unermüdlicher und hochprofessioneller Einsatz die außergewöhnliche Qualität und hohe Anziehungskraft unserer Kultureinrichtungen garantiert. Museen sind Orte für das Schöne und Wertvolle, aber vor allem auch Räume, in denen sich Menschen begegnen, sich austauschen und debattieren. Museen sind Teil unserer Identität, tragen unser kulturelles Gedächtnis weiter und sind unverzichtbarer Bestandteil unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Ich bin überzeugt, dass sich der positive Trend 2023 fortsetzen wird“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Die Ergebnisse im Jahr 2022 der Institutionen im Detail

Gesamtsumme Besuche: 2022: 5.443.624 (2021: 2.337.587) (+ 133 %)

Albertina & Albertina Modern: 2022: 965.520 (2021: 461.800) (+ 109 %)

Österreichische Galerie Belvedere: 2022: 1.241.567 (2021: 328.418) (+ 278 %)

Kunsthistorisches Museum / KHM-Museumsverband: 2022: 1.345.617 (2021: 553.761) (+ 143 %)

Museum für angewandte Kunst/MAK: 2022: 144.655 (2021: 108.175) (+ 34 %)

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien/MUMOK: 2022: 203.791 (2021: 126.770) (+ 61 %)

Naturhistorisches Museum Wien/NHM: 2022: 832.490 (2021: 351.759) (+ 137 %)

Technisches Museum Wien: 2022: 436.015 (2021: 206.590) (+ 111 %)

Österreichische Nationalbibliothek (inkl. HdGÖ; ohne Lesesaal): 2022: 273.969 (2021: 200.314) (+ 37 %)

Gesamtzahl 2022 im Detail

Voll zahlend: 2022: 2.111.875 (2021: 807.310) (+ 162 %)

Ermäßigt zahlend: 2022: 1.505.209 (2021: 879.330) (+ 71 %)

Nicht zahlend gesamt: 2022: 1.826.540 (2021: 650.947) (+ 181 %)

Davon U19 nicht zahlend (Kinder und Jugendliche): 2022: 1.129.752 (2021: 391.025) (+ 189 %)

Die Ergebnisse im Jahr 2019 der Institutionen im DetailGesamtsumme Besuche: 2019: 6.933.776 (2018: 6.462.074) (+ 7 %)

Albertina & Albertina Modern: 2019: 1.001.294 (2018: 1.004.800) (- 0,3 %)

Österreichische Galerie Belvedere: 2019: 1.721.399 (2018: 1.592.748) (+ 8 %)

Kunsthistorisches Museum / KHM-Museumsverband: 2019: 1.745.070 (2018: 1.750.814) (- 0,3 %)

Museum für angewandte Kunst/MAK: 2019: 219.873 (2018: 197.586) (+ 11 %)

Museum Modern er Kunst Stiftung Ludwig Wien/MUMOK: 2019: 289.237 (2018: 235.683) (+ 23 %)

Naturhistorisches Museum Wien/NHM: 2019: 841.869 (2018: 777.059) (+ 8 %)

Technisches Museum Wien: 2019: 428.619 (2018: 383.551) (+ 12 %)

Österreichische Nationalbibliothek (inkl. HdGÖ; ohne Lesesaal): 2019: 686.415 (2018: 519.833) (+ 32 %)



Gesamtzahl 2019 im Detail

Voll zahlend: 2019: 2.626.234 (2018: 2.468.382) (+ 6 %)

Ermäßigt zahlend: 2019: 2.166.978 (2018: 1.914.399) (+ 13 %)

Nicht zahlend gesamt: 2019: 2.090.564 (2018: 2.079.293 ) (+ 0,5 %)

Davon U19 nicht zahlend (Kinder und Jugendliche): 2019: 1.312.904(2018: 1.235.203) (+ 6 %)





