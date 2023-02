Mobileum gewinnt das vierte Jahr in Folge die Juniper Telco Innovation Awards

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Future Digital Awards für die beste Roaming-Steuerung und den innovativsten Schutz vor SMS-Betrug

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den Juniper Future Digital Awards in zwei Kategorien als Platin-Gewinner ausgezeichnet wurde: beste Roaming-Steuerung-Lösung und innovativste Lösung zum Schutz vor SMS-Betrug. Mit diesen Preisen werden die innovativsten und bahnbrechendsten Lösungen in den Bereichen Telekommunikation, Sicherheit und Netzbetreiber ausgezeichnet. Dies ist das vierte Jahr in Folge, dass Juniper Mobileum-Lösungen für ihre herausragenden Beiträge zur Telekommunikationsbranche auszeichnet.

Beste Roaming-Steuerung-Lösung

Seit 2020 hat Mobileum immer wieder Spitzenauszeichnungen für seine Roaming-Lösungen erhalten. In diesem Jahr hält Mobileum die führende Position für seine Mobileum-SoR-Lösung. Mit mehr als 350 aktiven Benutzern optimiert Mobileum SoR die Roaming-Margen, indem es den Roaming-Verkehr in die bevorzugten Netze eines Betreibers leitet, basierend auf analytischen Erkenntnissen über Technologie, Preisbildung, Servicequalität, gegenseitige Verkehrsvereinbarungen und Großhandelskosten.

Einer der wichtigsten Vorteile der Nutzung von Mobileum SoR sind die Möglichkeiten, die Mobileum SoR den Betreibern bietet:

Steigerung der Rentabilität durch eine genauere und konsistentere Einhaltung der Roaming-Verpflichtungen auf Großhandelsebene und Aushandlung besserer Großhandelsvereinbarungen.

durch eine genauere und konsistentere Einhaltung der Roaming-Verpflichtungen auf Großhandelsebene und Aushandlung besserer Großhandelsvereinbarungen. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit , Maximierung des Umsatzes und Gewährleistung der richtigen Kombination von Diensten auf der Grundlage von Gerätetyp und Teilnehmerdiensten.

, Maximierung des Umsatzes und Gewährleistung der richtigen Kombination von Diensten auf der Grundlage von Gerätetyp und Teilnehmerdiensten. Anpassung an technologische Veränderungen mit nahtloser Steuerung über alle Technologien, einschließlich LTE, VoLTE, IoT, Private Netzwerke und 5G.

mit nahtloser Steuerung über alle Technologien, einschließlich LTE, VoLTE, IoT, Private Netzwerke und 5G. Anpassen der Roaming-Richtlinien für verschiedene Kundensegmente und Gerätefunktionen.

für verschiedene Kundensegmente und Gerätefunktionen. Wettbewerbsvorteil durch die Kontinuität des mobilen Kundendienstes über alle Kundensegmente, Geräte und alle mobilen Kerngenerationen und Technologien hinweg.

Innovativste Lösung zum Schutz vor SMS-Betrug

Mobileum erhielt in diesem Jahr Platin für seine SMS-Firewall-Lösung und verbesserte sich damit von der Gold-Nominierung im letzten Jahr. Die SMS-Firewall von Mobileum bietet Echtzeitschutz für die derzeitigen und zukünftigen Messaging-Dienste der Betreiber, wobei die persönlichen Präferenzen und Datenschutzrichtlinien der Abonnenten gewahrt bleiben. Auf der Grundlage eines KI/ML-basierten Ansatzes erkennt sie automatisch unbekannte Bedrohungsmuster und sorgt so für einen besseren Schutz vor Bedrohungen, schnellere Reaktionszeiten und ein einfacheres Bedrohungsmanagement. Sie erkennt und stoppt A2P-Grey-Route-Verkehr, SMS-Spamming und -Smishing, SMS-Bypass, SIM-Boxen, SMS-Spam und Flubot, um Kunden vor bösartigen Angriffen zu schützen und das Erlebnis für den Endbenutzer zu verbessern. Darüber hinaus steigert es die betriebliche Effizienz, indem es abrechenbaren Datenverkehr von betrügerischem Datenverkehr trennt und die Betriebskosten durch vollständige Automatisierung von der Erkennung von Bedrohungen bis zur Prävention senkt.

„Mobileum ist sehr stolz darauf, von Juniper zum vierten Mal in Folge mit dieser Auszeichnung bedacht worden zu sein. Unser Ziel ist und war es immer, sicherzustellen, dass unsere CSP-Kunden immer die neuesten Tools zur Verfügung haben, um ihren Abonnenten die Sicherheit und flächendeckende, qualitativ hochwertige Abdeckung zu bieten, die sie erwarten", erklärte Bernardo Lucas, Chief Marketing Officer von Mobileum.

Um mehr über die Roaming- und Netzwerksicherheitslösungen von Mobileum zu erfahren, besuchen Sie den Stand von Mobileum (Halle 2J50) auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, vom 27. Februar bis 2. März 2023.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

