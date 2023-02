Prodinger Summit 2023: „Erfolgsrezept Ferienhotel“

Branchenführer diskutieren am 11. Mai in Kitzbühel die Herausforderungen und Chancen von alpinen Ferienimmobilien als Sehnsuchtsorte der nächsten Generation

Wien (OTS) - Maßgebliche Entscheider aus der alpinen Hotelimmobilien-Wirtschaft und der Hotellerie treffen einander am 11. Mai 2023 in Kitzbühel zu einem Gipfelgespräch. Thematisiert wird im Rahmen des „Experten Summits“ das Erfolgsrezept der Ferienhotellerie als Sehnsuchtsort der nächsten Generation. Mit dieser Veranstaltung geht das vom Beratungsunternehmen Prodinger initiierte Gesprächsformat nach der ausverkauften Premiere des Vorjahres bereits in die zweite Runde.

Aktueller Hintergrund ist der Umstand, dass die alpinen Ferienhotels der Corona-Krise erfolgreich getrotzt und damit einmal mehr ihre Stärke bewiesen haben. Die Betriebe sind konkurrenzfähig geblieben. Sowohl die Hotelinfrastruktur als auch die Preisentwicklung des Angebots haben großteils die kritischen Zeiten überstanden.

Trotz explodierender Baukosten, steigender Zinsen und einer drohenden Rezession sehen viele Entwickler und Hoteliers die aktuellen Herausforderungen weiterhin nicht negativ, sondern erkennen darin einen Wendepunkt. Gerade jetzt können sich mit Mut und Optimismus vorgenommene Investitionen in der Ferienhotellerie durchaus lohnen.

Gipfeltreffen der Experten“ geht in die nächste Runde:

Der „Prodinger Summit“ stellt neue Berghotels vor, bei denen manch bewusster Verzicht im Produktkern die Sinngesellschaft anspricht. Viele Ferienimmobilien erfinden sich neu in der gelebten und authentischen Nachhaltigkeit, die sich nicht mehr rein auf ökologische Aspekte begrenzt. Die demografischen Entwicklungen bringen zudem neue „Best Ager Hotels“ in den Alpen hervor. Spannende Hotelkonzepte gehen auf die geänderten Lebensumstände zwischen Freizeitwohnung, Arbeitswohnsitz und Urlaub ein. Gebremst werden die Initiativen aber allzu oft durch Regularien und Gesetze, die nicht mehr zeitgemäß sind.

In der Hahnenkamm-Metropole Kitzbühel kommen Hoteliers, Betreiber von Ferien-Immobilien, Immobilienexperten, Steuerfachleute, Hotelarchitekten und CEOs internationaler Hotelgruppen zusammen. Die Teilnehmer erfahren ganz konkret, was die alpine Hotel- und Ferienimmobilienbranche wirklich benötigt.

Programmschwerpunkte des Summits „Erfolgsrezept Ferienhotel“:

Neue Alpine Ferienhotels: Klar designt, hochwertig ausgestattet, zuträglich dimensioniert

Alpine Vielfalt: Vom Tiny House zum Hotel-Hochhaus

„Keine großen Pläne in Nordtirol“ vs. „Innovationskraft in Südtirol“

Freizeitwohnsitz und Arbeitswohnsitz treffen auf Alpenhotels

Die „Spaßbremse“ in der Raumordnung – Was ist noch möglich?

Alpine Betreiber gesucht!

Bau- und Finanzierungskosten als „Game Changer“

Investorenmodell: Lösung oder Gefahr?



Preise:

Hoteliers/Kunden: 320,- Euro zzgl. USt.

Frühbucher-Aktion: 290,- Euro zzgl USt. für die ersten 50 Anmeldungen!

Zeit und Ort:

Der „Prodinger Summit“ findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 10:00 bis 17:30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Hotel Rasmushof, Hermann Reisch Weg 15, 6370 Kitzbühel.

Nähere Informationen zum Prodinger-Summit

Anmeldungen unter tourismusberatung @ prodinger.at

Die Veranstaltungsteilnahme ist limitiert!



Prodinger-Summit am 11.05.2023 Frühbucher-Aktion für die ersten 50 Anmeldungen! Jetzt anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Prodinger Tourismusberatung

Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer

t.reisenzahn @ prodinger.at