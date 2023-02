Engelberg: „Haltlose Kritik an Bestellung des Botschafters in den VAE“

Personalkommission, Ministerrat und Bundespräsident haben auf Basis der profunden Kenntnisse Berchtolds Entscheidung getroffen

Wien (OTS) - „Die Kritik an der Bestellung von Dr. Etienne Berchtold zum Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist absolut haltlos. Die dafür zuständige Personalkommission sah ihn als Bestqualifizierten basierend auf seinen profunden außenpolitischen Kenntnissen und Fähigkeiten als Karrierediplomat. Dr. Berchtold hat drei Studien absolviert, spricht mehrere Sprachen und hat neun Jahre in politischen Kabinetten gearbeitet. Im Laufe seiner Karriere hat er viel außenpolitische Erfahrung gesammelt. Die Entscheidung, wer die Republik Österreich im Ausland vertritt, muss letztlich die Politik treffen. Und an dieser Stelle möchte ich anmerken: Der Ministerrat hat diese Personalentscheidung einstimmig getroffen und Bundespräsident Van der Bellen hat Dr. Berchtold daraufhin zum Botschafter in den VAE bestellt", betont der Bereichssprecher für Internationale Entwicklung der Volkspartei, Martin Engelberg, bezugnehmend auf die jüngsten medialen Berichten rund um die Bestellung des Botschafters.

„Es wird, wie leider so oft, aus dem Nichts ein haltloser Skandal konstruiert. Die ungerechtfertigte Kritik kommt von einem Gefolgsmann der ehemaligen Außenministerin Karin Kneissl. Jeder, der Dr. Berchtold und seinen Lebenslauf kennt, weiß, dass die Kritik vollkommen ins Leere geht. Ich bin froh, dass er uns als erfahrener Diplomat vertritt und nicht jemand, der von einem blauen Postenschacher profitiert hätte", so Engelberg abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/