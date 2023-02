FPÖ – Krauss: Wien Energie braucht einen Schutzschirm gegen rote Spekulanten

FPÖ fordert sofortige Energiepreissenkung in Wien

Wien (OTS) - Als „peinliche Inszenierung“ bezeichnet der freiheitliche Fraktionsführer in der U-Kommission, Klubobmann Maximilian Krauss, die Forderung der SPÖ nach einem Schutzschirm für Energieunternehmen. „Die Wien Energie braucht lediglich einen Schutzschirm gegen die eigenen roten Spekulanten. Schließlich ist Wien Energie als einziges österreichisches Energieunternehmen nur deshalb in eine finanzielle Schieflage gekommen, weil es mit dem Geld der Steuerzahler spekuliert hat – und das rein zum Wohl der Gewinnausschüttung. Tatsache ist, dass die SPÖ nahen Manager der Wien Energie fleißig Gewinne einstreifen, aber die Wienerinnen und Wiener bei den Energierechnungen abkassieren. Schluss mit den Spekulationen am Energiemarkt, her mit einer Senkung der Strom- und Gaspreise“, bekräftigt Krauss.

