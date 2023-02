FPÖ – Nepp: FPÖ TV deckt unfassbare Zustände rund um Flüchtlingsunterkunft Mariabrunn auf

Statt Ukrainer kamen Syrer und Afghanen – Ludwig und Karner für katastrophale Situation verantwortlich

Wien (OTS) - In einem aktuellen Beitrag von FPÖ TV werden unfassbare Zustände im Bereich der Flüchtlingsunterkunft Mariabrunn in Wien Penzing aufgedeckt. Ursprünglich wurde den Anrainern mitgeteilt, dass in dem ehemaligen Kloster, das nach wie vor denkmalgeschützt ist, Frauen und Kinder aus der Ukraine untergebracht werden. Tatsache ist, dass die Unterkunft mit 300 Personen – vorwiegend männlichen Syrern und Afghanen – belegt ist.



„Besorgte Anrainer berichten von Vandalismus, zahlreichen Polizeieinsätzen, vermehrten Einbrüchen und herumliegendem Müll. Viele ältere Menschen und Frauen haben Angst. Die Bewohner sind schockiert, dass ihre Umgebung aufgrund des Verhaltens der illegalen Migranten immer mehr verwahrlost und das denkmalgeschütze Gebäude immer weiter zerstört wird“, zeigt sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, schockiert.



Nepp macht ÖVP-Innenminister Karner und SPÖ-Bürgermeister Ludwig für diese skandalösen Zustände verantwortlich. „SPÖ-Ludwig lockt mit Geldgeschenken Sozialmigranten aus aller Herren Länder nach Wien, der ÖVP-Innenminister lässt sie über die Grenzen kommen und schafft dann diese Massenquartiere. Ich fordere Ludwig und Karner auf, endlich für Ordnung zu sorgen und die Situation für die Anrainer dringend zu verbessern.“



Das Video ist auf https://youtu.be/wVDgUfAenE0 abrufbar.

