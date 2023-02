Staatssekretärin Mayer zum Tod von Jürgen Flimm

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Internationales Kulturleben verliert einzigartigen, enthusiastischen Künstler“

Wien (OTS) - „Mit Jürgen Flimm hat das internationale Kulturleben einen einzigartigen, enthusiastischen Künstler verloren, einen, der immer aufs Ganze ging. Der wie selbstverständlich eine Karriere an die nächste reihte und das stets mit viel Erfolg und Wirkung. Er hat eine ganze Generation an Regisseurinnen und Regisseuren, aber auch uns Theaterbesucherinnen und -besucher geprägt. Seine Arbeiten für Schauspiel, Oper und Film werden noch lange nachhallen und es bleibt eine große Dankbarkeit für die vielen unvergesslichen Theatermomente. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

