FPÖ – Nepp: Ludwig und seine SPÖ haben mit ihrer Massenzuwanderungspolitik Wien weniger lebenswert gemacht

Vermischung von Asyl und regulärer Migration als Brandbeschleuniger

Wien (OTS) - „Wenn man die völlig unkontrollierte Massenzuwanderungspolitik der SPÖ in Wien mit einem Sager auf eine provokante Frage kritisiert und dann alle Linken in Schnappatmung verfallen, dann weiß man, dass man inhaltlich völlig richtig liegt. Tatsache ist, dass die SPÖ unter der Verantwortung der Bürgermeister Häupl und Ludwig islamistische Parallelgesellschaften gefördert, Integrationsverweigerung geduldet, sogar kriminelle Asylanten mit großzügigen Sozialleistungen bedacht hat und damit die Stadt insgesamt weniger lebenswert gemacht wurde“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, zur aktuellen Debatte.



„Die Folge dieser Einladungspolitik sind Migrantenrandale, wie wir sie zu Halloween und Silvester in Favoriten und anderen Bezirken gesehen haben, Morde und Vergewaltigungen an Frauen durch illegale Migranten aus Syrien und Afghanistan, Brennpunktschulen an denen fast kein Wort Deutsch gesprochen wird und Schulkinder, die ihre Messer im Unterricht zücken. Diese Wahrheit über die Zustände in Wien, die von der SPÖ herbeigeführt wurden, muss und wird die FPÖ auch in Zukunft akzentuiert ansprechen“, so Nepp weiter.



Für den Wiener FPÖ-Obmann ist aber auch klar, dass es in Wien einen Teil an integrierten Zuwanderern gibt, die einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten und zu echten Wienern geworden sind. „Das bestreitet keiner, nur ist das leider ein zu geringer Teil und nicht der Verdienst der SPÖ, sondern einzig und allein dieser Menschen.“



„Die Politik der SPÖ Wien, Asyl und reguläre Migration zu vermischen, war und ist ein Brandbeschleuniger. Wer, so wie die Ludwig SPÖ, illegale und ungebildete männliche Sozialmigranten mit dem Wiener Mindestsicherungsmodell in die Stadt lockt und für diese ein dauerhaftes Bleiberecht einfordert, braucht sich nicht wundern, wenn viele Wiener ihre Stadt von Früher nicht mehr wiedererkennen. Die FPÖ wird sich von den linken Heuchlern nicht den Mund verbieten lassen und mit aller Konsequenz die fatale Massenmigrationspolitik der SPÖ bekämpfen“, bekräftigt Nepp.



