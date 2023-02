Aktuell – Im Fokus exklusiv heute um 19:25 Uhr bei ATV: Wiener Bürgermeister Ludwig stärkt Rendi-Wagner den Rücken

Sichert Unterstützung als Spitzenkandidatin zu. Corona-Maskenpflicht könnte in Teilbereichen verlängert werden

Wien (OTS) - Im exklusiven Interview stellt sich Michael Ludwig (SPÖ) nach der niederösterreichischen Landtagswahl und den dadurch ausgelösten Führungsdiskussionen innerhalb der SPÖ demonstrativ hinter die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. „Diese Führungsdebatte in der SPÖ wird immer von denselben Personen getragen. Es sind dann im Regelfall immer die üblichen Verdächtigen“, so Ludwig.

Angesprochen auf die Aussage des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser, man könne nach der Wahl in Kärnten „über weitere Dinge“ diskutieren, sagt Ludwig: „Ich würde meinen, auch nach der Kärntner und Salzburger Landtagswahl sollte man auch keine unnötigen Diskussionen führen.“ Auf die Frage, ob Pamela Rendi-Wagner die SPÖ als Spitzenkandidatin in die nächsten Nationalratswahlen führen soll, antwortet der Wiener Bürgermeister: „Ja, sie ist die Bundespartei Vorsitzende und von daher verdient sie auch die entsprechende Unterstützung aller in der Sozialdemokratie, die sie ja aufgestellt und auch gewählt haben beim Bundesparteitag. […] Ich werde sie dabei gerne unterstützen, so wie viele andere auch in der SPÖ Wien.“

Das geplante Ende der Corona-Krisenmaßnahmen begrüßt Ludwig, hält sich aber offen, ob die Maskenpflicht in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen mit Ende April auch in Wien auslaufen wird: „Vielleicht gibt es Teilbereiche, wo man das über einen längeren Zeitraum noch weiterführen muss. Man darf nicht vergessen, das sind Menschen, die auch besonders anfällig sind, auch für Krankheiten, besonders Infektionskrankheiten. Also da wird es sicher vor allem darum gehen, auch die Expertenmeinung zu hören und auch umzusetzen.“

Das exklusive Interview ist am Samstag um 19:25 Uhr auf ATV und am Montag um 21:55 Uhr auf PULS 4 und in der Streaming App ZAPPN zu sehen

