FPÖ: Stellungnahme von NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger

Wien (OTS) - „Das Nachrichtenmagazin ,Profil´ hat heute die Vermutung aufgestellt, ich sei für meine Teilnahme am ,Yalta Economic Forum 2016´ von den Organisatoren bezahlt worden. Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Ich werde daher fortan jedes Medium klagen, das diese Behauptung weiter aufstellt. Ich werde auch eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass ich für meine Teilnahme am ,Yalta Economic Forum 2016´ keinerlei Geld erhalten habe. Ich war damals in meiner Funktion als Wirtschaftssprecher der FPÖ zu dieser Konferenz eingeladen. Hauptthema war die touristische Entwicklung der Krim und die Möglichkeiten der Kooperation mit österreichischen Unternehmen in diesem Zusammenhang.“

