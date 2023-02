NEOS-Wahlkampfauftakt: „Gehen wir’s an – machen wir Kärnten zum Land, in dem Leistung zählt!“

Meinl-Reisinger/Juvan: „Wir können jetzt den Kurs für die nächsten Jahre festlegen. Die Politik ist den Menschen mehr schuldig als ein paar Gutscheine.“

Klagenfurt/Wien (OTS) - Heute begingen NEOS Kärnten ihren Wahlkampfauftakt in Klagenfurt. Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger hob dabei hervor, wie bedeutend die Bereitschaft ist, einen Beitrag für ein neues Österreich zu leisten. „Das ist die Politik, die wir NEOS machen und die so wichtig ist für Österreich und für Kärnten. Es braucht Menschen wie Janos Juvan und die vielen anderen, die seit Wochen ehrenamtlich dafür laufen, dass im Kärntner Landtag eine Stimme für die Mitte der Gesellschaft einzieht, für die beste Bildung, für die Zukunft.“

NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan: „Menschen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, sich oft nebenbei ehrenamtlich engagieren und ihr Leben in die Hand nehmen - sie sind unsere Leistungsträger. Und wir NEOS sind die Stimme dieser Leistungsträgerinnen und Leistungsträger. Und diese Leistungsträger wollen keine Gutscheine - sie wollen, dass ihre Leistung zählt.“

Juvan sprach auch die derzeitigen Schwächen in unserem Sozialstaat an: „Die, die können, müssen für jene Menschen da sein, die nicht können. Aber sie können nicht auch noch für jene da sein, die vielleicht einfach nur keine Lust haben. Es gibt so vieles, wofür wir den solidarischen Beitrag der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sinnvoll brauchen können. Und genau deshalb ist es nicht mehr länger zu akzeptieren, dass die anderen Parteien das hart verdiente Geld der Menschen mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Sonst hängen wir den Jungen einen Schuldenrucksack um, der ihnen das Kreuz bricht. Das ist rücksichtslos, das ist verantwortungslos und das ist zukunftsvergessen.“

Kärnten brauche aber das Gegenteil von zukunftsvergessen, so Juvan, nämlich „eine Politik, die uns mitnimmt in die Zukunft, die vor uns liegt. Gehen wir‘s an! Damit Kärnten zu einem Land wird, in dem endlich zählt, was man kann und nicht, wen man kennt. Machen wir Kärnten unabhängig von Gasdiktatoren und die Energiewende zu unserem Gamechanger. Tun wir, was nötig ist, damit Eltern und Kinder sich endlich auf die wirklich beste Bildung verlassen können. Nutzen wir unsere besondere Lage mitten in Europa und bringen wir unseren Kindern Deutsch, Italienisch, Slowenisch und Englisch bei. Gehen wir‘s an!“

