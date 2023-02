SPÖ Favoriten: Angriff auf Wiener Schule ist zutiefst zu verurteilen

Nach Waldhäusl-Kommentar und feiger Aktion von Rechtsextremen: Die SPÖ Favoriten steht geschlossen hinter den Schüler*innen des Laaerberg Gymnasiums.

Wien (OTS/SPW) - Nach Gottfried Waldhäusls rassistischem Kommentar bei „Pro und Contra“ erreichen uns heute schockierende Bilder aus dem Favoritner Laaerberg Gymnasium: Rechtsextreme haben ein Transparent befestigt, auf dem sie Waldhäusls Äußerung befürworten, und Flugzettel festgeklebt, die Schüler*innen mit Migrationshintergrund angreifen und beleidigen. Ein feiger Angriff auf Kinder und Jugendliche, die sich aktiv politisch einbringen wollen.



Wir als SPÖ Favoriten stehen geschlossen hinter den SchülerInnen. Daher haben wir mit der betroffenen Klasse ein Treffen vereinbart, bei dem sie den SPÖ-Bezirksrät*innen Fragen stellen und ihre Anliegen an sie herantragen können.



Auch Bürgermeister Michael Ludwig hat die Schüler*innen bereits zu sich ins Rathaus eingeladen, um sich mit ihnen auszutauschen. Wir als ihre politische Vertretung unterstützen die Jugendlichen und wollen ihnen zeigen, dass sie Teil dieses Bezirkes sind, so, wie sie auch Teil dieser Stadt sind.



Die SPÖ Favoriten ermutigt alle Kinder und Jugendlichen dazu, weiterhin kritische Fragen zu stellen, sich zu engagieren und sich von feigen Aktionen nicht einschüchtern zu lassen. Ein derartiger Angriff auf junge Menschen, die dabei sind, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, ist auf das Schärfste zu verurteilen.



Denn Mensch ist Mensch und Wien ist Wien! Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. In unserer Stadt ist kein Platz für menschenverachtende Aussagen und Unwahrheiten von FPÖ-Politikern.

Auf Hass und Hetze entgegnen wir Solidarität und Zusammenhalt!



Jetzt braucht es ein klares Zeichen. Mit der Social Media-Blitzkampagne #WienerHerzen zeigt die SPÖ Wien, dass sie sich solche menschenverachtenden Aussagen nicht gefallen lässt. Wir setzen eine Zeichen für Solidarität, Menschlichkeit und Zusammenhalt.

(Schluss)



