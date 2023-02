Bundesheer: 36,5 Millionen Investment in Theresianische Militärakademie

Ausbau des Campus mit nachhaltigen Baumaterialen und Aufforstung geplant

Wien (OTS) - Am Freitag, den 3. Februar 2023, startete mit dem Spatenstich an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt die Erweiterung des Campus. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Generalstabschef Rudolf Striedinger und dem Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger, wurde bei einem militärischen Festakt der Startschuss zum Bau neuer Unterkunftsgebäude in Holzmodulbauweise sowie einem Wirtschaftsgebäude in konventioneller Massivbauweise gegeben. Im Zuge der Planung wurde auf den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien besonderes Augenmerk gelegt. Die Investitionen des Bundesheeres betragen rund 36,5 Millionen Euro.

„Die angehenden Offiziere durchlaufen eine lange, fordernde und anspruchsvolle Ausbildung, die ein Höchstmaß körperlicher und geistiger Anstrengung erfordert. Unsere Soldaten setzen alle ihre Kräfte für die Sicherheit der Republik Österreich ein, daher ist es mir wichtig, dass in den geringen Erholungsphasen zeitgemäße Unterkünfte und Verpflegseinrichtungen zur Verfügung stehen. Dazu läuft derzeit ein umfassendes Neubau- und Renovierungsprogramm im Bundesheer, das mit den zwei Neubauten an der Theresianischen Militärakadamie fortgesetzt wird“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Das Unterkunftsgebäude wird in Holzmodulbauweise in großteils industrieller Serienfertigung errichtet. In dieser Form bietet das neue Unterkunftsgebäude Platz für 220 Personen. Es wird neben Doppel- und Einzelzimmern auch zwei barrierefreie Unterkünfte geben. Das Wirtschaftsgebäude wird in konventioneller Massivbauweise errichtet und wird als Kantine für über 600 Personen dienen. Es beherbergt außerdem Werkstätten wie eine Sattlerei, Schneiderei, Schusterei und Tischlerei. In Hinblick auf die angestrebte Autarkie aller österreichischen Kasernen und den ökologischen Mehrwert werden am Dach beider Gebäude Photovoltaikflächen angebracht. Fertiggestellt werden sollen die Neubauten im Oktober 2024.

Um dem nachhaltigen Konzept gerecht zu werden, werden für die gerodeten Flächen an der Militärakademie Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1:3 getätigt. Insgesamt wird eine derzeit brachliegende Fläche von ca. 8.500 m² aufgeforstet. Es ist geplant, verschieden große sowie saisonal variable Baumsorten zu setzen.

Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist die Ausbildungsstätte und Heimat der Truppenoffiziere des Österreichischen Bundesheeres. In der Ausbildung auf Hochschulniveau werden für die Truppe jährlich etwa 80 Männer und Frauen zu Offizieren ausgebildet. Sie wurde am 14. Dezember 1751 von Maria Theresia mit dem Auftrag “Mach er tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer daraus“ gegründet und ist somit die älteste aktive, durchgängig der Offiziersausbildung gewidmete, Militärakademie der Welt. Die heutigen Aufgaben sind: Die Ausbildung der Truppenoffiziere, die Weiterbildung der Offiziere sowie die Schulbildung mit dem Betrieb der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit.

