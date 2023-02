Richtigstellung zu ORF-Falschmeldung

In den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Tirol und Vorarlberg gehören Metallverpackungen erst ab 1.1.2025 in den Gelben Sack,

Hier dürften die ORF-Redakteure etwas missverstanden haben. Es stimmt zwar, dass in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Teilen von Oberösterreich und Salzburg, ab dem 1.1. 2023 alle Metallverpackungen und Kunststoffverpackungen im Gelben Sack gesammelt werden; dies gilt jedoch nicht für die anderen Bundesländer, die wie bisher alle Kunststoffverpackungen im Gelben Sack sammeln, die Metallverpackungen jedoch über die Metallverpackungssammelbehälter auf den Sammelinseln. Anton KASSER

Wien (OTS) - argeAWV.at-Präsident LAbg. Bgm. Anton KASSER stellt eine Information aus der ORF-Online-Meldung "Noch viel Potential bei Mülltrennung" vom 2.2.2023 richtig.

Viele Menschen fragen derzeit bei den Abfallwirtschaftsverbänden in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Tirol und Vorarlberg und ihren Abfallberater:innen nach, ob die Information in der ORF News-Meldung "Noch viel Potential bei Mülltrennung" stimmt, dass schon ab 1.1.2023 alle Metallverpackungen auch in den Gelben Sack gehören.

KASSER dazu: " Hier dürften die ORF-Redakteure etwas missverstanden haben. Es stimmt zwar, dass in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Teilen von Oberösterreich und Salzburg, ab dem 1.1. 2023 alle Metallverpackungen und Kunststoffverpackungen im Gelben Sack gesammelt werden; dies gilt jedoch nicht für die anderen Bundesländer, die wie bisher alle Kunststoffverpackungen im Gelben Sack sammeln, die Metallverpackungen jedoch über die Metallverpackungssammelbehälter auf den Sammelinseln. "

Erst mit der Einführung des Pfands auf Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall ab 1.1.2025 wird die Verpackungssammlung für Kunststoffe und Metalle auch in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Tirol und Vorarlberg auf das österreichweit einheitliche System umgestellt. Dort bleibt die getrennte Verpackungssammlung wie bisher gewohnt aufrecht.

KASSER: "Bitte informieren Sie sich anhand der regionalen und lokalen Aussendungen ihres Abfallwirtschaftsverbandes bzw. ihrer Gemeinde."

Die argeAWV.at hat den ORF bereits aufgefordert dies richtig zu stellen und die Redakteure eingeladen in Hinkunft genauer zu unterscheiden und korrekt zu berichten.

