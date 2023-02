Melanie Reichel wird stellvertretende Leiterin der Liegenschaftsbewertung bei Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland

Wien (OTS) - Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland (RIV), das Immobilienmakler-Unternehmen der Raiffeisenbanken Gruppe in Ostösterreich, erweitert sein Managementteam. Seit 01. Februar 2023 ist Melanie Reichel MSc stellvertretende Leiterin der Abteilung Liegenschaftsbewertung und Investment.

Reichel, die im Dezember 2022 den Universitätslehrgang Immobilienmanagement & Bewertung an der TU Wien als Master of Science (MSc) abgeschlossen hat, wird damit die Stellvertreterin von René Fürntrath, MA, MSc, MRICS. In ihrer neuen Funktion ist sie u.a. für die Koordination des mittlerweile sechsköpfigen Bewerter:innenteams zuständig und fungiert als erste Ansprechperson für neu einlangende Kundenanfragen.

Die 32jährige Wienerin startet ihre berufliche Laufbahn bei Magnum Immobilien. Von 2013 bis 2015 war sie bei der gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft „Schönere Zukunft“ tätig, danach bei Sabo + Mandl & Tomaschek Immobilien. Seit April 2017 arbeitet sie als Liegenschaftsbewerterin bei der RIV. Berufsbegleitend absolvierte Reichel von 2018 bis 2020 den Universitätslehrgang Immobilienwirtschaft & Liegenschaftsmanagement und hat als akademische Immobilienberaterin & Liegenschaftsmanagerin an der TU Wien abgeschlossen.

Strukturerweiterung nach enormem Wachstum

Die Abteilung Liegenschaftsbewertung und Investment der RIV umfasst derzeit sechs Mitarbeiter:innen, davon vier Spezialist:innen für Liegenschaftsbewertung. Die Abteilung beschäftigt sich mit der Erstellung von Bewertungsgutachten für Privat- und Firmenkunden und der Betreuung von Investment-Kunden. 2022 wurden über 1.200 Liegenschaftsbewertungen durchgeführt.

„Die Nachfrage nach professioneller Liegenschaftsbewertung ist enorm gestiegen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist unsere Expertise besonders gefragt. Das starke Wachstum macht aber auch eine Optimierung unserer Strukturen notwendig, um unseren Kund:innen die gewohnte Präzision und Service-Qualität bieten zu können.“ erläutert Abteilungs-Chef René Fürntrath. „Melanie Reichel ist mit ihrem Know-how und Organisationstalent die optimale Besetzung für die neu geschaffene Funktion der stellvertretenden Abteilungsleiterin.“

