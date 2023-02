Semesterferien beim Wiener Eistraum: Vergünstigungen für Kinder

Wien (OTS) - Am Freitag starten im Osten Österreichs wieder die Semesterferien. Für zehntausende Schüler*innen heißt es dann wieder: Raus aus der Schule und rein in eine hoffentlich rundum vergnügliche wie erholsame Woche.

Der Wiener Eistraum bietet auch in diesem Jahr wieder Vergünstigungen für Kinder, um Kindern in der Ferienzeit ein besonders niederschwelliges und unterhaltsames Bewegungsangebot auf rund 8.500 m2 Eis unter freiem Himmel zu ermöglichen.

Bürgermeister Michael Ludwig: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche das Angebot des Wiener Eistraum möglichst günstig in Anspruch nehmen können. Mit der Schulaktion ermöglicht die Stadt Wien schon seit vielen Jahren den kostenlosen Besuch für alle Wiener Schulklassen und Hortgruppen, was auch heuer bereits sehr gut angenommen wird. Von daher freue ich mich besonders, dass Kinder auch in den Semesterferien wieder die Möglichkeit haben, den Eistraum stark vergünstigt zu besuchen.“





Vergünstigung mit dem WIENXTRA-Ferienspielpass

Von 6. bis einschließlich 10. Februar sind alle Kinder von 6 bis 13 Jahren im Rahmen des WIENXTRA Ferienspiels eingeladen, den Eistraum um nur 3,50 Euro (statt regulär 6 Euro an der Kassa bzw. 5,40 Euro im Online-Shop) zu besuchen. Der Ferienspielpass von WIENXTRA liegt an allen Wiener Schulen auf und kann auch bei der Kinderinfo oder der Jugendinfo abgeholt werden.





Schlittschuhe, Helme, Garderobenkästchen und weitere Services

Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich vor Ort Material ausleihen. Der Verleih beim Wiener Eistraum hat rund 2.000 Paar im Sortiment. Die Eislaufschuhe für Kinder beginnen ab Größe 23. Schlittschuhe aber auch Garderobenkästchen und weitere Services können vor Ort oder über den Online-Shop um -10% vergünstigt gebucht werden.

Doppelkufen bzw. Gleitschuhe stehen in den Größen 21 bis 25 bereit und können, solange der Vorrat reicht, kostenlos ausgeliehen werden. Die Eislaufhilfen mit zwei Kufen erleichtern ungeübten Kindern das Eislaufen und können bequem über die Straßenschuhe geschnallt werden. Ebenso kostenlos stehen Sturzhelme für Kinder und Erwachsene zur Verfügung, damit das eisige Vergnügen sicher bleibt.

Abseits der großen Eisflächen gibt es im Rathauspark auch in diesem Jahr eine eigene Kindereisfläche, wo zahlreiche Figuren zum Anhalten bereitstehen, mit denen Kinder ihre ersten Schwünge üben können. Die Kindereisfläche steht völlig kostenlos zur Verfügung.





28. Wiener Eistraum

19. Jänner bis 5. März 2023

Rathausplatz, 1010 Wien

Eisflächen und Gastronomie täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Indoor Gastronomie „Edison on Ice“ täglich bis 23 Uhr geöffnet

Tickets und Services unter www.wienereistraum.com



