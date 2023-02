Wiener Integrationsrat zu Äußerungen von NÖ Landesrat Waldhäusl: Ohne Migration wäre Wien vor allem eines: LEER!

Wiener Integrationsrat: „Rassistische Aussagen von Landesrat Waldhäusl sind zutiefst zu verurteilen!“

Wien (OTS) - Angesichts der Asylpolitik-Aussage von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in Richtung von Schüler*innen in einer TV-Sendung übt auch der Wiener Integrationsrat (W.I.R.), bestehend aus Expert*innen aus der Migrations- und Integrationsforschung, harsche Kritik.

„Städte waren und sind von jeher Orte des Miteinanders, der Vielfalt, des Ankommens und der Integration. Weltweit leben Personen mit Migrationsgeschichte überwiegend in Städten, in manchen Wiener Bezirken beträgt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationserfahrung oder Migrationsgeschichte in der Familie über 50%. Ohne Migration wäre Wien vor allem eines: LEER“, so der Wiener Integrationsrat.

Ein Wien ohne zugewanderte Menschen hätte es, auch historisch betrachtet, nie gegeben, sagt der Wiener Integrationsrat weiter und verurteilt die Äußerungen von Landesrat Waldhäusl aufs Schärfste:

„Als Mitglieder des Wiener Integrationsrats W.I.R. begrüßen wir die kulturelle Vielfalt der Stadt, die von jeher Quelle ihrer Innovationskraft, Kreativität und Weiterentwicklung ist, und verurteilen die rassistische Äußerung des niederösterreichischen Landesrats Gottfried Waldhäusl zutiefst. Alle Stadtbürger*innen Wiens tragen, unabhängig von ihrer Herkunft, Sprache, Ethnizität, Religionszugehörigkeit oder Staatsbürgerschaft, zum friedlichen und gelungenen Zusammenleben in der Bundeshauptstadt bei und machen sie zu einer der lebenswertesten Metropolen weltweit.“

Im Namen des Wiener Integrationsrates:

Rainer Bauböck

Muamer Bećirović

Kenan Güngör

Judith Kohlenberger

Astrid Mattes

Christoph Reinprecht

Sieglinde Rosenberger

Heidi Schrodt

Melinda Tamás

Gerd Valchars





Mehr Infos zum Wiener Integrationsrat unter: https://integrationsrat.wien.gv.at





