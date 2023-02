Förderungspreise der Stadt Wien 2022 für Kultur und Wissenschaft

Wien (OTS) - Seit 1951 vergibt die Stadt Wien jährlich Förderungspreise an Nachwuchstalente, die sich durch besondere Leistungen in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik, Volksbildung und Wissenschaft hervorgetan haben. Die Auszeichnung ist eine Würdigung der bisherigen künstlerischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Preisträger*innen und soll sie in ihrer zukünftigen Laufbahn bestärken.

Die Förderungspreise sind mit jeweils 4.000 Euro dotiert. Im Gegensatz zu den renommierten Preisen der Stadt Wien kann man sich für die Förderungspreise bewerben. Die diesjährige Bewerbungsphase läuft noch bis 31. März. Über die Zuerkennung entscheiden unabhängige Fachjurys.

Zu den bisherigen Preisträger*innen zählen u. a. Matthias Kranebitter (Förderungspreis für Musik 2014), Anna Kim (Förderungspreis für Literatur 2009), Werner Gruber (Förderungspreis für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 2003) und Konrad Paul Liessmann (Förderungspreis für Geisteswissenschaft 1991).

„Ob im Bereich der Literatur, Volksbildung oder Medizin – in Wien leben und arbeiten unzählige Nachwuchstalente, die einen wertvollen Beitrag zu Kultur und Wissenschaft leisten. Die Förderungspreise sind eine schöne Möglichkeit, ihre bisherige Arbeit zu würdigen und sie zu weiteren herausragenden Leistungen zu motivieren.“, so Anita Zemlyak, Leiterin der Kulturabteilung.

Preisträger*innen 2022:

Sparte Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften (GSK):

Dr.in Linda Erker

Dr. Thomas Wallerberger

Sparte Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT):

Ass. Prof. Dr. Samuel Meier-Menches

Dr.* techn. Katta Spiel, MSc BSc BA

Sparte Medizinische Wissenschaften:

Dimitrios Tsiantoulas, PhD

Sparte Volksbildung:

Dipl.-Ing.in Sabine Luger

Sparte Literatur:

Samuel Mago

MMag.a Dr.in Eva Schörkhuber

Sparte Musik:

Emre Sihan Kaleli, MA

Caitlin Marie Smith

Sparte Bildende Kunst:

Mag.a Ting-Jung Chen

Mag.a Marianne Vlaschits

Sparte Architektur:

Mair-Paar Büro für Architektur ZT GmbH

Weitere Informationen:

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/F%C3%B6rderungspreis_(der_Stadt_Wien)

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/

Rückfragen & Kontakt:

Marina Ninic, BA MA

Stadt Wien Kultur

Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1082 Wien

Telefon: +43 1 4000 84714

marina.ninic @ wien.gv.at