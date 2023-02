DIE PFLEGE DARF WIEDER GESICHT ZEIGEN

Lebenswelt Heim, der Bundesverband der Alten- und Pflegeheime in Österreich freut sich über die Rückkehr zum „normalen Leben“ nach der Pandemie

Wien (OTS) - Heute vor drei Jahren konnte sich niemand vorstellen, was uns kurze Zeit später ereilen würde und wie lange uns dieser „Ausnahmezustand“ begleiten würde. Das Vorgehen im Pandemiefall war bis dahin eine eher theoretische Prozessbeschreibung in den Sicherheitskonzepten von Alten- und Pflegeheimen, wie wahrscheinlich in vielen Betrieben des Landes.

Fast genau drei Jahre später freut sich der Lebenswelt Heim Bundesverband mit jedem älteren Menschen, der seiner Pflege- und Betreuungsperson wieder ins Gesicht blicken darf, das nicht zur Hälfte von einer Mundmaske verdeckt ist.

„Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- & Pflegeheime ist es besonders schön, dass sie wieder das gesamte Gesicht der Pflege- & Betreuungspersonen sehen und mit Ihnen deutlich besser kommunizieren können. Aber auch die gesamte Belegschaft freut sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder durchatmen zu können!“, begrüßte Jakob Kabas, Präsident des Bundesverbandes, die getroffenen Entscheidungen der Politik.

Rückblickend haben die Alten- und Pflegeheime in den letzten Jahren viel dazugelernt. Der Weg war von Unsicherheit, neuen Erfahrungen, besonderen Belastungen und unzähligen Ausnahmesituationen für alle beteiligten Personen geprägt.

„Nicht alles aus der Zeit der Pandemie werden wir verabschieden. Es sind auch viele innovative Lösungen entstanden, die wir gerne weiterführen!“, zieht Kabas ein Resümee nach der Pandemie.

Gleichzeitig möchte der Bundesverband auf das akute Problem des Pflegekräftemangels hinweisen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich während der Pandemiezeit für einen Berufsausstieg entschieden. Somit ist es mehr denn je notwendig, über alle Möglichkeiten nachzudenken, die Menschen motivieren und es ihnen ermöglichen, einen Pflege- oder Betreuungsberuf zu ergreifen.

Der Lebenswelt Heim - Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein und verbindet seit 1994 unter seinem Dach 8 Landesorganisationen mit ca. 650 Einrichtungen mit insgesamt rund 40.000 MitarbeiterInnen. Auf europäischer Ebene sind wir Mitglied des European Ageing Network (EAN).

