Umsatzzuwächse in allen Functions: KPMG Österreich erzielt über 260 Mio. Euro Umsatz

KPMG Österreich veröffentlicht Transparenzbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022.

Wien (OTS) -

KPMG Österreich erzielt im Geschäftsjahr 2021/2022 260,9 Mio. Euro Umsatz: Es gab in allen vier Functions Audit, Tax, Advisory und Law deutliche Umsatzzuwächse.

Der weltweite Umsatz des KPMG Netzwerks im Geschäftsjahr 2021/2022 beträgt 34,64 Mrd. US-Dollar.

An mittlerweile neun Standorten in Österreich sind rund 1.950 Mitarbeiter:innen tätig, davon 102 Partner:innen.

Insgesamt wurden in Österreich 85.843 Ausbildungsstunden aufgewandt.



Mit Stichtag 30. September 2022 erwirtschaftete KPMG Österreich einen Umsatz von 260,9 Mio. Euro. Das bedeutet erhebliche Zugewinne in allen vier Kernbereichen der Dienstleistung: Der Umsatz im Bereich Audit ist von 75,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020/21 auf 78,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021/22 gestiegen. Im Bereich Tax erfolgte eine Umsatzsteigerung von 71,8 Mio. Euro auf 79,1 Mio. Euro. Advisory verzeichnete im Geschäftsjahr 2021/22 98,3 Mio. Euro, im vorangegangenen Geschäftsjahr waren es noch 91,4 Mio. Euro. Und der Bereich Law konnte den Umsatz von 3,9 Mio. Euro auf 5,0 Mio. Euro erhöhen.

„Der Erfolg von KPMG ist untrennbar verbunden mit der Qualität unserer Leistungserbringung. Seit mehr als 75 Jahren vertrauen Kund:innen dieser Qualität, die von unseren Mitarbeiter:innen Tag für Tag erbracht wird. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit, Engagement und kontinuierlicher Investition in Technologie“, so Bernhard Mechtler, Head of Audit bei KPMG.

Mitarbeiter:innenförderung und Wissenstransfer

Know-how ist die wichtigste Ressource eines Dienstleistungsunternehmens, dafür sind exzellent ausgebildete Mitarbeiter:innen der Schlüssel. Aus diesem Grund investiert KPMG kontinuierlich in fachliche Weiterentwicklung und spezifische Aus- und Weiterbildungen. In der internen Aus- und Weiterbildung engagierten sich österreichweit insgesamt 219 Mitarbeiter:innen, die ihre Kolleg:innen in verschiedenen Fachbereichen fortbilden. Im Jahr 2022 wurden so 268 interne Aus- und Weiterbildungskurse durchgeführt. Darüber hinaus hielten in den letzten Monaten 82 Mitarbeiter:innen insgesamt 163 Vorträge an 60 unterschiedlichen Institutionen ab.

Verantwortung übernehmen und Nachhaltigkeit fördern

„Sozial verantwortungsvolles Handeln und der Schutz von Umwelt und Natur, das sind unsere Leitgedanken – in der ethischen, integren Unternehmensführung, genau wie in einer gesamtheitlichen Perspektive auf unsere Welt. Als größtes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Österreich muss es unser Ziel sein, Maßnahmen in diese Richtung nicht nur mitzutragen, sondern sie zu leben“, so Michael Schlenk, Senior Partner bei KPMG. 2022 setzte KPMG Österreich – neben einer verstärkten ESG-Initiative – ein besonders starkes Zeichen für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und ist der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen beigetreten. Gemeinsam arbeitet man an der Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken.

Gesellschaftliches Engagement

Als Unternehmen ist KPMG nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sozialer Akteur. Daraus entsteht gesellschaftliche Verantwortung. Im Rahmen zahlreicher Spendenaktionen, langjähriger Kooperationen und Mitgliedschaften engagieren sich KPMG und die Mitarbeiter:innen stetig für ein soziales Miteinander.

Weitere Informationen sowie den Transparenzbericht zum Download finden Sie hier: KPMG Newsroom

Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH

Lisa Kannonier

Porzellangasse 51

1090 Wien

+43 664 8213 664

lkannonier @ kpmg.at