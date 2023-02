Kocher: Neues Lehrberufspaket geht in Begutachtung

Betrifft 1.500 Lehrverhältnisse – Neue Berufsbilder und Überleitung von Pilotprojekten in Regellehrberufe

Wien (OTS/BMAW) - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium schickt heute das neue Lehrberufspaket in Begutachtung. Es beinhalt neue Berufsbilder, die als Pilotprojekt gestartet wurden und nun zu Regelberufen umgewandelt werden. „Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen spürbar. Die Lehrlingsausbildung ist ein wichtiges Element unserer umfangreichen Fachkräftestrategie. Mit modernen Lehrberufen wollen wir die Lehre als attraktive Ausbildungsform positionieren. Das neue Lehrberufspaket trägt zu diesem Ziel durch neue Berufsbilder und neue Lehrinhalte, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, bei. Gleichzeitig wollen wir damit sicherstellen, dass künftige Lehrlinge eine ausgezeichnete Ausbildung für ihr weiteres Leben erhalten“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Konkret enthält das Paket neue Berufsbilder für die Lehrberufe Abwassertechnik, Kunststofftechnologie und Pharmatechnologie. Der Lehrberuf der Abwassertechnik ersetzt das bisherige Berufsbild des Entsorgungs- und Recyclingfachmannes- bzw. -frau aus dem Jahr 1998. Die Ausbildung im Bereich der Kunststofftechnologie erhält einen stärkeren Fokus auf neue Technologien. Das Berufsbild der Pharmatechnologie wird um wichtige Inhalte, wie beispielsweise Fälschungssicherheit von Arzneimitteln sowie Digitalisierung und Change-Management, erweitert.

Durch das Lehrlingspaket werden auch die Lehrberufe Bautechnische Assistenz, Einzelhandel mit Schwerpunkt digitaler Verkauf sowie Medienfachmann/Medienfachfrau aufgrund der Empfehlung des Evaluierungsberichts des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) überführt. Ausschlaggebend waren vor allem die vielseitige Einsetzbarkeit der Absolventinnen und Absolventen, die damit verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten, sowie beim Schwerpunkt digitaler Verkauf im Lehrberuf Einzelhandel, die generelle Attraktivierung des Lehrberufes. „Die Lehre eröffnet zahlreiche Karrierechancen. Mit den neuen Berufsbildern und die Überleitung in Regellehrberufe bilden wir aktuelle Entwicklungen ab und reagieren auch auf den Fachkräftemangel in einigen Branchen. Das Paket wurde mit den Sozialpartnern im Bundes-Berufsausbildungsbeirat abgestimmt“, so Kocher.

Das Lehrberufspaket ist bis inklusive 3. März 2023 in Begutachtung. Danach werden alle Stellungnahmen gesichtet. Die Verordnungen sollen noch im 2. Quartal 2023 in Kraft treten, um rechtzeitig zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Herbst 2023 zur Verfügung zu stehen. Neue Kompetenzen, insb. zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wurden aufgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at