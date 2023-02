ÖAMTC: Weiterhin Behinderungen durch Schnee

Zunehmend Lawinengefahr als Problem

Wien (OTS) - Die anhaltenden Schneefälle führten auch am Freitag zu massiven Einschränkungen und Straßensperren. Für zahlreiche Straßen galt Kettenpflicht, einige wichtige Verbindungen mussten gesperrt werden. Neben hängen gebliebenen Lkw wurde die zunehmend hohe Lawinengefahr zu einem Sperrfaktor, berichtete der ÖAMTC.

Bereits in der Nacht kam es zu Behinderungen auf den Straßen, so waren etwa die A9-Auffahrten Klaus und St. Pankraz in Oberösterreich wegen quer stehender Lkw für längere Zeit blockiert.

Während aufgrund der vergleichsweise hohen Temperaturen in den Niederungen verbreitet Regen herrschte, verursachten große Neuschneemengen in den Bergen hohe Lawinengefahr. So mussten nach Informationen des ÖAMTC am Freitag unter anderem Filzen- und Dientner Sattel im Zuge der B164 (Hochkönig Straße) und die B138 (Pyhrnpass Straße) zwischen Spital am Pyhrn in Oberösterreich und Liezen in der Steiermark gesperrt werden. Die Zufahrt zum Skigebiet Wurzeralm war möglich.

