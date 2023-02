ELGA GmbH mit neuer technischer Geschäftsführung seit 01.01.2023

Wien (OTS) - Die Position der technischen Geschäftsführung der ELGA GmbH wurde gemäß Stellenbesetzungsgesetz von den Eigentümern, der Republik Österreich, den Bundesländern und dem Dachverband der Sozialversicherungsträger neu ausgeschrieben.

In der Generalversammlung am 16. Dezember 2022 wurde Mag. Dr. Stefan Sabutsch als technischer Geschäftsführer mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 2023 bestellt.

Stefan Sabutsch verantwortete bereits viele Jahre als Teamleiter den Bereich „Standards & Usability“ in der ELGA GmbH. Seit 1997 ist er im Bereich der Medizin-IT unter anderem als Produktmanager für Labor-, Pathologie- und Kardiologie-Informationssysteme tätig. Er unterrichtete an der Fachhochschule Joanneum in Graz Medizinische Informationssysteme und Datenbanken im Studiengang „e-Health/Health Care Engineering“. Als ausgewiesener Experte für Interoperabilität leitet Sabutsch außerdem die Standardisierungsorganisationen HL7 Austria und DICOM Austria.

