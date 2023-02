Oö. Volksblatt: "Untragbar" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 3. Februar 2023

Linz (OTS) - Das Maß an Fremdenfeindlichkeit und gezielter Provokation des blauen nö. Landesrates Gottfried Waldhäusl hat nun erneut und zurecht für große Empörung gesorgt. Einer mutigen Schülerin mit Migrationshintergrund vor laufenden Kameras eine derartige verbale „Watschn“ zu verpassen ist unterstes Niveau. Sich zwei Tage später hinzustellen und mit weiteren haarsträubenden Aussagen nachzulegen, lässt einen sprachlos zurück. Provokation und Spaltung liegen zwar seit jeher in der DNA der Freiheitlichen. Aber neuerlich werden rote Linien überschritten. „Wir werden um unsere Heimat kämpfen müssen“, „ein Anschlag auf das christliche Abendland“, oder die „Angst, dass meine vier Enkelkinder einmal unsere Heimat Österreich mit der Waffe verteidigen müssen". Diese absurde Kriegsrhetorik ist gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine geschmacklos und entbehrt jeder Grundlage. Der Aufschrei und die Empörung der Parteien ist richtig und kann nicht heftig genug sein. Dass es seitens der Freiheitlichen keine Stellungnahme gibt, ist beschämend. Als neuerlicher Landesrat ist Waldhäusl jedenfalls nicht tragbar. Die Entscheidung darüber liegt jedoch nun per Gesetz alleine bei der FPÖ. Das vehemente Schweigen der Blauen lässt aber befürchten, dass es – wieder einmal – keine Konsequenzen für derartiges Fehlverhalten gibt.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at