Jugendparlament 2023 wieder im Parlament am Ring: Schüler:innen aus Wien und dem Burgenland als Abgeordnete

Bewerbungsfrist läuft bis 8. März 2023

Wien (PK) - Wie schaut ein Arbeitstag von Abgeordneten eigentlich aus? Wie bringt man ein Gesetz zustande und welche Rolle haben die Abgeordneten dabei? Diesen und ähnlichen Fragen können Schülerinnen und Schüler aus Wien und dem Burgenland am 21. April 2023 einen ganzen Tag lang im Parlament nachgehen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt angehende Jungwähler:innen erstmals nach der Sanierung des Parlamentsgebäudes wieder zu einem Jugendparlament in das Hohe Haus am Ring ein.

Ab sofort können sich alle Schulklassen der 9. Schulstufe aus den beiden Bundeländern für eine Teilnahme bewerben, indem sie einen spannenden, im Klassenverband gestalteten Beitrag zur Frage "Was bedeutet Demokratie für euch?" einreichen. Die Bewerbungsfrist dafür läuft bis einschließlich 8. März 2023.

Parlament und seine Aufgaben verstehen lernen

Wie im realen Parlamentsalltag werden Klubs gebildet, Gesetzentwürfe in Ausschüssen vorberaten und anschließend im Plenum diskutiert und abgestimmt. Allianzen und Kompromisse über Klubgrenzen hinweg zu finden oder die "politischen Gegenspieler" von der eigenen Ansicht zu überzeugen - all das gehört an diesem Tag ebenso dazu wie das Vorbereiten von Reden oder das Beantworten von Fragen interessierter Journalist:innen oder Kamerateams. Während des ganzen Tages stehen den Jugendlichen Abgeordnete zum Nationalrat und Mitarbeiter:innen des Parlaments zur Seite, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen bzw. zu beraten.

Die Ziele des Jugendparlaments

Das Jugendparlament will die 15- bis 16-jährigen Jugendlichen, die gerade ihr Wahlalter erreichen, für demokratische Entscheidungsprozesse interessieren und ihnen helfen, parlamentarische Abläufe besser zu verstehen. Zur Bewerbung für die Teilnahme am Jugendparlament sind jeweils die Schulklassen der 9. Schulstufe jenes Bundeslandes eingeladen, das gerade den Vorsitz im Bundesrat innehat bzw. im vorigen Halbjahr innehatte. Am Tag der Anreise, am 20. April, werden die Schülerinnen und Schüler im Parlament willkommen geheißen und haben die Gelegenheit, die neu renovierten Räumlichkeiten des Hohen Hauses kennenzulernen und sich auch auf jenes Thema einzustimmen, das am nächsten Tag diskutiert wird.

Weitere Informationen zum Jugendparlament sind unter www.reininsparlament.at oder unter der Hotline 01/ 40110 - 2940 erhältlich. Fotos und Berichte aller bisherigen Jugendparlamente können dort abgerufen werden. (Schluss) red

