DORDA TECH TRENDS 2023

Green Technology, Metaverse und verantwortungsvolle KI

Wien (OTS) - Wien, 1. Februar 2023 – Im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs der DORDA Digital Industries Group präsentierten die Innovationspartner digitaler Champions die Tech Trends 2023. Highlight der hochkarätig besuchten Veranstaltung war die exklusive Live-Führung durch den neuen DORDA Standort im Metaverse mit dem Namen DORDA sphere.

Axel Anderl, IT-Law-Pionier dazu: "Unser Anspruch als IT-Rechtspioniere ist es, anhand neuer Technologien selbst Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln und damit am Puls der Zeit zu sein. Daher war es ein logischer Schritt, frühzeitig eine Dependance im Metaverse zu eröffnen, um für unsere Mandanten auch über diesen Kanal erreichbar zu sein und sie auch dort abzuholen. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass das Interesse daran sehr groß ist und das Thema Metaverse sowie seine Anwendungsfälle bewegt."

Standortleiterin der DORDA sphere und Co-Leiterin der Digital Industries Group, Alexandra Ciarnau dazu: "Waren es noch vor einigen Jahren Themen wie Cloudtechnologie und Web 2.0, widmen wir uns heute neuen Standards und Trends im Bezug auf Rechtsfragen zu Anwendungsfällen von Blockchain, NFTs und Metaverse."

Alexandra Ciarnau erläuterte außerdem die Neuerungen im Haftungsregime für künstliche Intelligenz. Antworten auf die Frage, wer bei Versagen künstlicher Intelligenz haftet, findet man in der Richtlinie über KI-Haftung (2022/0303 (COD)) und der Novelle der Produkthaftungs-Richtlinie (2022/0302 (COD)). Wesentliche Neuerungen sind u. A. Vermutungsregelungen für Beweiserleichterungen, die Ausweitung der Produktdefinition im Produkthaftungsrecht und der Zugang zu einschlägigen Beweismitteln. Abschließend gab Alexandra Ciarnau noch Praxisempfehlungen für den erfolgreichen Umgang mit KI. Dazu zählen vor allem das rechtskonforme Design, die Nutzung hochqualitativer, diskriminierungsfreier Datensätze für KI-Trainings und die vertragliche Absicherung in der Lieferkette.

Welche M&A-Tätigkeiten sich rund um das Metaverse ergeben, erklärte Patricia Backhausen Rechtsanwältin im M&A-Team und Co-Leiterin der Digital Industries Group: "Im M&A Bereich zeichnet sich ein starker Trend von Zukäufen im Bereich Virtual Reality und Gaming ab. Vor allem große Tech-Konzerne setzen derzeit auf ein starkes Wachstum durch Metaverse-relevante Technologien.” Als weiteren Trend stellte Backhausen "Green Technology" vor, die großes Potenzial zur Energiekostensenkung und der Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden bietet. Auch hier gibt es datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten, da intelligentes Gebäudemanagement auch großflächige Datenerhebung und -analyse mit sich bringt.

Axel Anderl und sein Team freuen sich auf weitere Clarity Talks. Im Fokus der nächsten Veranstaltung am 23.2.2023 wird DORA, der Digital Operational Resilience Act, stehen.

Open your world to new possibilities - DORDA sphere: https://play.decentraland.org/?position=25,-82

