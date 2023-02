„Gute Nacht Österreich“ über die aktuelle Innenpolitik und die Entsorgung von Plastikmüll

Am 3. Februar um 23.35 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Wie nahe Freud und Leid in der Politik beieinander liegen, hat wieder die Landtagswahl in Niederösterreich bewiesen. Dass aber auch eine gehörige Portion Humor dazugehört, wollte Peter Klien aufzeigen und hat deshalb die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zum Ergebnis befragt. Wie das ausgegangen ist, zeigt „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 3. Februar 2023, um 23.35 Uhr in ORF 1

Außerdem begrüßt Peter Klien zwei hochkarätige Gäste: Caroline Athanasiadis liefert einen Einblick in die aktuellen Probleme des Vereinigten Königreichs und Gernot Kulis steht als Kanzler Schmähhammer Rede und Antwort zur Zukunft der ÖVP.

Seit 1. Jänner können alle Plastikverpackungen und -flaschen österreichweit gemeinsam mit Getränkekartons im „Gelben Sack“ gesammelt werden. Klingt gut, hat aber einen Haken. Denn ein nicht unwesentlicher Teil des Verpackungsplastiks kann gar nicht recycelt werden und wird verbrannt oder sogar auf ausländische Mülldeponien gebracht. „Gute Nacht Österreich“ zeigt die Hintergründe des Plastikwahnsinns.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at