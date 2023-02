Weltkrebstag 2023: Verband der Diaetologen Österreichs fordert Ernährungstherapie für Krebspatient*innen als Kassenleistung

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkrebstages 2023 mit dem Thema „Versorgungslücken schließen“ möchte der Verband der Diaetologen Österreichs darauf aufmerksam machen, dass diaetologische Leistungen nach wie vor nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Um eine engmaschige Versorgung von Krebspatient*innen auch in der Ernährungstherapie zu gewährleisten, wäre dies dringend erforderlich.

Wie aus zahlreichen Studien und dem vor kurzem veröffentlichten Österreichischen Krebsreport 2022 hervorgeht, zählen eine ausgewogene Ernährung und abgestimmte diaetologische Therapien zu den wesentlichen Faktoren für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen. Vor allem aber während einer Krebstherapie kann eine gute diaetologische Beratung und Begleitung Beschwerden lindern und die Lebensqualität der Patient*innen steigern.

Häufig leiden Patient*innen während antitumoralen Therapien an Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schleimhautentzündungen, Durchfall oder Verstopfung, welche die Nahrungsaufnahme stark beeinträchtigen können und eine ausreichende Nährstoffaufnahme zusätzlich erschweren. Dies führt in weiterer Folge zu teils starker Gewichtsabnahme und Mangelernährung, die die Therapieverträglichkeit und Therapieergebnisse negativ beeinflussen. Mangelernährte Patient*innen weisen eine höhere Morbidität und Mortalität auf.

Durch eine engmaschige diaetologische Begleitung der Patient*innen kann der durch die antitumoralen Therapien ausgelöste, veränderte Nährstoffbedarf rechtzeitig erkannt, die Ernährung auf die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen angepasst und einer Mangelernährung vorgebeugt werden. Dafür ist ein entsprechendes Screening und die Einbindung von Diaetolog*innen ab der Diagnosestellung unerlässlich. Auch eine weiterführende diaetologische Therapie über die Beendigung der akuten Therapien hinaus wäre in vielen Fällen notwendig, um die positiven Effekte für die Genesung aufrechtzuerhalten.

Vor diesem Hintergrund setzt sich der Verband der Diaetologen Österreichs dafür ein, dass die diaetologische Therapie bzw. Ernährungstherapie fixer Bestandteil des multimodalen Behandlungskonzepts sowie des Versorgungsprozesses bei onkologischen Patient*innen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Behandlungen wie Logopädie, Ergo- und Physiotherapie sind diaetologische Leistungen noch immer nicht auf Krankenschein erhältlich. Dies wäre aber unbedingt erforderlich, um eine umfassende und lückenlose Versorgung mit diaetologischen Leistungen auch für onkologische Patient*innen zu gewährleisten.

