Starkes Hörer-Plus für RADIO AUSTRIA

94.000 Hörer täglich für RADIO AUSTRIA (10+, Mo-Fr) - In der Werbezielgruppe 14-49 Jahre erreicht RADIO AUSTRIA 72 Prozent Hörerzuwachs

Wien (OTS) - Der aktuelle Radiotest weist für RADIO AUSTRIA 94.000 Hörer täglich aus (10+, Mo-Fr). Das ist im Vergleich zum letzten Radiotest 2022_2 eine Steigerung von 36 Prozent. Die Reichweiten-Steigerung konnte über alle Bundesländer hinweg erzielt werden.

In Wien liegt das Plus bei 66 Prozent in der Gesamtbevölkerung (10+, Mo-Fr) gegenüber dem letzten Radiotest 2022_2.

Die Tagesreichweite von RADIO AUSTRIA verbesserte sich in der Werbezielgruppe 14-49 Jahre gegenüber dem Radiotest 2022_2 sogar um 72 Prozent auf 73.000 Personen täglich (Mo-Fr).

RADIO AUSTRIA startete am 26. Oktober 2019 als zweiter privater, bundesweiter Radiosender seinen Sendebetrieb. Das Musikprogramm überzeugt mit aktuellen Tophits, den besten Songs der 2000er-, 90er-und 80er-Jahre – sowie stündlich einem Hit aus Österreich. Mit sensationellen Gewinnspielen und laufender Einbindung von Hörerwünschen im tagesaktuellen Programm sorgt RADIO AUSTRIA für mehr Abwechslung und Hörernähe.

Programmchef Alex Nausner freut sich über die Zuwächse und bedankt sich bei den Hörern und bei seinem Team: „Der beste Musikmix Österreichs kommt bei den Hörern an. Wir spielen die Abwechslung, die man wirklich hört!“

Quelle:

Radiotest GfK Austria 2022_4 Gesamtösterreich im Vergleich zu Radiotest GfK Austria 2022_2

Rückfragen & Kontakt:

Sylvia Buchhammer



Geschäftsführung

Radio Austria GmbH

s.buchhammer @ radioaustria.at

Tel: +43/1/ 217 00-77 00