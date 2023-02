„Schicksalstage Österreichs – Die Stunde des Jörg Haider“: Präsentation der ORF-III-Neuproduktion im hdgö

„zeit.geschichte“-Premiere am 11. Februar um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Im Rahmen einer im Vorjahr gestarteten Kooperation mit dem Haus der Geschichte Österreich (hdgö) fand gestern, am Mittwoch, dem 1. Februar 2023, erneut eine Vorpremiere einer ORF-III-Dokumentation als Publikumsveranstaltung mit Podiumsdiskussion statt. Präsentiert wurde die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Schicksalstage Österreichs – Die Stunde des Jörg Haider“, die am Samstag, dem 11. Februar, um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen ist. An dem an die Filmvorführung anschließenden und von ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher moderierten Podiumsgespräch nahmen die Journalisten Herbert Lackner und Anneliese Rohrer sowie Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle teil.

Die Dokumentation von Judith Doppler blickt zurück auf jenen Tag, an dem Jörg Haider die Macht in der FPÖ übernommen hat. Mit einer Stammtischrunde, mit Zeitzeugen, wie dem damals vor Ort berichtenden Journalisten Roland Adrowitzer, dem ehemaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky und Vizekanzler Norbert Steger, rekonstruiert die Neuproduktion die emotional aufgeladenen Stunden bis zur entscheidenden Wahl am 13. September 1986. Der Film richtet den Blick auch auf die Entwicklungen danach: Auf den kometenhaften Aufstieg Jörg Haiders, das Lichtermeer gegen Fremdenhass 1993 sowie die erste schwarzblaue Regierung zur Jahrtausendwende.

