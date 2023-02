Styria-Radios behaupten Spitzenplätze im Radiotest

Österreich/Steiermark/Kärnten (OTS) - Gelb regiert die Radiowelt im Süden. Die Antennen der Styria Media Group AG freuen sich über stabilen Spitzenplatz in der Steiermark und die Marktführerschaft in Kärnten – rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum von Antenne Kärnten. Auch Neuzugang Radio Flamingo darf sich freuen.

Nun ist es „amtlich“. Der Radiotest 2022, die unabhängige Reichweitenerhebung für Radiosender in Österreich, bestätigt mit historischen Rekordwerten: Gelb regiert die Radiowelt im Süden! Mit 31 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (Mo-So) lässt Antenne Kärnten alle regionalen und nationalen Mitbewerber im Bundesland hinter sich.* Täglich schalten über 120.000 Hörer:innen ihren gelben Lieblingssender ein.** Und das beachtlich lange. Mit 222 Radiominuten, die in Kärnten im Durchschnitt täglich gehört werden, liegt das Bundesland auf Platz 1, was die Radionutzung im Bundesländervergleich betrifft.

Ein „Daumen hoch“ reicht auch für Antenne Steiermark nicht. Denn rund 270.000 Hörer:innen schenken dem Sender mit ihrem Einschalten täglich nicht nur ein „Gefällt mir“ bzw. „Like“ im übertragenen Sinn, sondern vor allem ihr Vertrauen und machen Antenne Steiermark zu ihrem ganz persönlichen Tagesbegleiter Nummer 1.** Mit 24 Prozent Marktanteil – und damit einem mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie der, des regionalen öffentlich-rechtlichen Mitbewerbers in der Steiermark − und 27 Prozent Tagesreichweite liegt die Antenne Steiermark klar auf Platz 1.*** Damit ist Antenne Steiermark von Montag bis Sonntag das meistgehörte Regionalradio in der Steiermark in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Generell stellt der aktuelle Radiotest dem Medium Radio ein „Einser-Zeugnis“ als eine der reichweitenstärksten und stabilsten Mediengattungen aus. „Radio ist absolut „in“, besonders die Privatradios haben mehr denn je Aufwind“, sagt Gottfried Bichler, Geschäftsführer der Radios der Styria Media Group AG, der sich über den Kärntner Spitzenplatz im Radiotest besonders freut: „Das ist der perfekte Start in das Jubiläumsjahr von Antenne Kärnten!“ Der Privatsender feiert im Mai sein 25-Jahr-Jubiläum.

„Das Fundament unseres Erfolgs ist nicht nur die Regionalität und die Hörernähe, sondern auch die große Leidenschaft, mit dem das Antenne-Team in beiden Bundesländern lebt, wofür wir seit jeher stehen: DER Sender für die Steirer:innen und Kärntner:innen zu sein“, sagt Bichler. „Möglich machen das aber erst unsere Hörer:innen und Kund:innen. Danke für mehr als 25 Jahre Vertrauen und die Treue!“ Viel hat sich verändert, aber der rote Faden „der Gelben“ ist längst ein Band, das die Steirer:innen bzw. Kärntner:innen und „ihre“ Antenne verbindet: regionale Info- und Servicekompetenz, schnell, aus dem Bundesland für das Bundesland, gepaart mit den Lieblingshits der Steirer:innen bzw. Kärntner:innen, der besten Unterhaltung und den schrägsten Aktionen bzw. „Interaktionen“.

„Wir sind stolz darauf, dass es keine Übertreibung ist, wenn wir sagen, dass uns die Steirer:innen bzw. Kärntner:innen immer und überall hören“, zieht Bichler Bilanz in Bezug auf die Veränderung im Digitalbereich. Trotz der nach wie vor großen Nutzung über UKW verzeichnen Kanäle wie die Livestreams der Antennen sowie die weiteren Channels im Web und in der App sowie das Einschalten über Smart Speaker seit vielen Monaten stets steigende Nutzerzahlen. Das stellt der neue Audio Analyzer eindrucksvoll unter Beweis. Er misst – einheitlich, unabhängig und objektiv auf Logfiles basierend – die Nutzung der Streamingangebote der österreichischen Privatradios. Gemeinsam mit dem neuen österreichweiten Schlagerradio der Styria, Radio Flamingo, kommen Antenne Steiermark und Antenne Kärnten in dieser Erhebung von Oktober bis Dezember 2022 auf durchschnittlich 1,79 Millionen Sessions pro Monat. Das heißt: So oft wurden die Sender via Web, Smart Speaker und App für mindestens 60 Sekunden „aufgedreht“.****

Radiowerbung auf Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und Radio Flamingo steht mehr denn je für einen schnellen Reichweitenaufbau, Effizienz, Flexibilität, eine große Aktivierungskraft und hört dabei auf die Umwelt, betont Bichler. „Jeder Beitrag für eine nachhaltige Zukunft ist wichtig und so setzt sowohl die nationale als auch die regionale werbetreibende Wirtschaft mit Radiowerbung nicht nur auf Reichweitenstärke und starken Impact bei der Platzierung ihrer Botschaft. Mit keinem anderen Medium ist der CO2-Ausstoß derart gering wie mit einer Kampagne im Radio, belegen aktuelle Studien.“

Tausende Hörer:innen sind mit Antenne Steiermark und Antenne Kärnten übrigens auch über das Programm hinaus „verbandelt“. Die Stammhörer:innen und Fans sollen nicht nur hören, sondern auch dazugehören. Das hat Antenne Steiermark und Antenne Kärnten im vergangenen Jahr dazu veranlasst, ihnen mit dem Antenne Club ein neues digitales Zuhause zu geben. Clubmitglieder profitieren wöchentlich von Tickets für die besten Konzerte im Land, regionalen Rabattvorteilen und exklusiven Events, wie den kürzlich stattgefundenen Studiokonzerten von Julian le Play.

Von null auf 100 Prozent Schlager

Gute Laune pur herrscht auch beim jüngsten Radio-Projekt der Styria – auf Sendung ebenso wie in eigener. Radio Flamingo ist Ende Juni 2021 „on air“ gegangen und freut sich im aktuellen Radiotest über so viele Hörer:innen wie noch nie. 32.000 Österreicher:innen schalten das neue Schlagerradio für Österreich.***** Das ist eine mehr als Verdreifachung innerhalb eines Jahres. Die Fangemeinde wächst, das Echo übertrifft weiter alle Erwartungen.

Radio Flamingo verspricht und hält: Alles Schlager und jede Menge gute Laune! Und das gilt rund um die Uhr, immer und überall, egal ob zu Hause, unterwegs, im Job oder im Urlaub. Denn ausgestrahlt wird Radio Flamingo über DAB+, also über Digitalradio, als Livestream auf www.radioflamingo.at im Web und App sowie via Smart Speaker. Das durch und durch mit einem positiven Lebensgefühl aufgeladene Programm kommt gut an. Bei Radio Flamingo freut man sich nicht nur über das satte Reichweitenplus beim Radiotest, sondern auch über die Digital-Zuwächse über die Digitalkanäle abseits von DAB+. Der Audio Analyzer weist Radio Flamingo im 4. Quartal 2022 durchschnittlich 309.305 Sessions pro Monat mit einer Durchschnitts-Hördauer von 72,7 Minuten pro Session aus.****

„Radio Flamingo macht das Leben schöner“, bringt Geschäftsführer Bichler das Hörerlebnis auf den Punkt. „Mit dem Musikformat werden wir einem Trend gerecht. Schlager erfreuen sich auch bei der Jugend immer größerer Beliebtheit.“ Für 2023 verspricht Radio Flamingo wieder 100 Prozent Schlager und viele Konzert-Highlights. Man war schon im Vorjahr Presenter großer und erfolgreicher Schlagerevents wie dem Heimspiel von Melissa Naschenweng am Kärntner Nassfeld.



