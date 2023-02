„Bewusst gesund“ über stark zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern

Außerdem am 4. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2: Neue Regelung bei HPV-Impfung und Tipps gegen Heiserkeit

„Bewusst gesund" am Samstag, dem 4. Februar 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2

Kurzsichtigkeit stoppen

Myopie, der Fachbegriff für Kurzsichtigkeit, ist in den vergangenen Jahren besonders bei Kindern auf dem Vormarsch. Genetische Veranlagung, veränderte Sehgewohnheiten und wenige Aufenthalte im Freien spielen eine Rolle. Eine aktuelle Studie besagt, dass die Kurzsichtigkeit so stark zunimmt, dass bereits 2050 die Hälfte der Bevölkerung kurzsichtig sein wird. Arbeiten im Nahsichtbereich und lange Bildschirmzeiten am Handy oder Laptop verstärken diese Entwicklung. Kurzsichtigkeit bedeutet für Kinder nicht nur, dass sie eine Brille tragen müssen. Sie steigert auch deutlich das Risiko für schwerwiegende Augenerkrankungen im Alter. Dabei lässt sich das Fortschreiten vor allem bei Kindern zwischen sieben und 14 Jahren noch gut eindämmen oder aufhalten. Gestaltung: Larissa Putz

HPV-Impfung – neue Regelung

Ab Februar 2023 wird in Österreich die Impfung gegen Humane Papillomaviren, kurz HPV, für alle bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenfrei bereitgestellt. Bisher war das nur für Kinder vom neunten bis zum elften Lebensjahr der Fall. Insgesamt hilft die Impfung bei der Bekämpfung gegen sechs verschiedene Krebsarten bei Frauen und Männern. So gehen etwa 90 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs auf eine Infektion mit Humanen Papillomaviren zurück. Dazu ist Gynäkologe Univ.-Prof. Dr. Paul Speiser zu Gast in „Bewusst gesund“.

Intoleranzen – frisch gekocht und gut verträglich

Immer mehr Menschen klagen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und in den meisten Fällen steckt tatsächlich die Überempfindlichkeit gegen bestimmte Bestandteile in unserer Ernährung dahinter. Ein Beispiel sind Gluten in vielen Getreidesorten. Der Glutengehalt von Weizen hat sich in den vergangenen 50 Jahren durch Züchtung von 5 auf 50 Prozent verzehnfacht und im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Zöliakie-Betroffenen etwa verfünffacht. Aber auch Lebensmittelallergien sind im Steigen. Zwei Wienerinnen, die nicht nur Mutter und Tochter sind, sondern auch Geschäftspartnerinnen, wollen in ihrem Allergiker-Café all jenen eine Zuflucht bieten, die an Unverträglichkeiten leiden. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Heiserkeit

Gerade in der kalten Jahreszeit versagt vielen Menschen die Stimme. Virale Infekte und Überbeanspruchung sind die häufigsten Ursachen von Heiserkeit. Aber auch Medikamente, Pilzinfektionen oder Schilddrüsenerkrankungen können sich auf die Stimme schlagen. Über Hausmittel und weitere Behandlungsmöglichkeiten informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Tanzen gegen das Altern

Österreich ist weltweit als Walzernation bekannt. Doch auch andere Tänze sind hierzulande sehr beliebt. Immerhin schwingen rund zwei Drittel der heimischen Bevölkerung regelmäßig das Tanzbein. Dass das Tanzen neben dem hohen Spaßfaktor vor allem auch für ältere Menschen große gesundheitliche Vorteile bringt, hat nun eine Studie der Fachhochschule St. Pölten erforscht. So fördert regelmäßiges Tanzen bei Seniorinnen und Senioren etwa den Gleichgewichtssinn und beugt durch die sozialen Kontakte Einsamkeit vor. Gestaltung: Daniel Thalhamer

