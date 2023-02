DIO Green Data Hub: Datenwirtschaft auf Nachhaltigkeit ausrichten und europaweit zusammenarbeiten

Die Data Intelligence Offensive (DIO) lädt zum online Koop-Workshop “European DataSpaces for Sustainability” des Green Data Hub am 16. Februar 2023.

Wien (OTS) - 2. Februar 2023, Wien – In der Workshop Conference „European DataSpaces for Sustainability“ werden nationale Leitinitiativen zur sicheren und souveräne Datenaustausch vorgestellt, die die Klimakrise bekämpfen, Energie- und Mobilitätswende schaffen und die Kreislaufwirtschaft befördern. Eingeladen sind Schlüsselakteur:innen, Datenexpert:innen und Umsetzer:innen.

" Der Workshop schafft einen besonders interaktiven Raum, um die Weiterentwicklung von domänen- und grenzübergreifenden DataSpaces zu besprechen und für gemeinschaftliche Lösungen Schritte zu realisieren ", fasst Prof. Dr. Peter A. Bruck, Generalsekretär der DIO, die Einladung zusammen.

European DataSpaces for Sustainability

Datum: Donnerstag, 16. Februar 2012

Uhrzeit: 14:00 - 17:00 Uhr (MEZ)

Die Umsetzung von datengetriebenen, organisations- und länderübergreifenden Use Cases ist ein Ziel der DIO und ihres Kernprojekt Green Data Hub. Aktuelle Herausforderungen sollen in Lösungsansätze transformiert und in Form von umsetzungsorientierten technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bausteinen entwickelt werden.

Über DIO und Green Data Hub:

Die Data Intelligence Offensive (DIO) ist der österreichische Verein zur Förderung der Datenwirtschaft. Der Green Data Hub zielt darauf ab, die Datentransformation konsequent auf Nachhaltigkeit auszurichten und so zu gestalten, dass das Klima geschützt und Ressourcen geschont werden. Dazu werden auf der Grundlage der kollaborativen, souveränen und sicheren Datennutzung in DataSpaces daten-getriebene Use Cases für einen Beitrag zu den Klimazielen entwickelt. Die DataSpaces sind nach den strategischen Handlungsfeldern des BMK ausgerichtet: Energiewende, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft und Digitaler Klimazwilling.

