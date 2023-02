Kai Pflaume begrüßt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 4. Februar in ORF 1

Mit u. a. Elyas M’Barek, Reinhold Messner, ChrisTine Urspruch, Ingolf Lück und zehn spannenden Duellen

Wien (OTS) - Ein gutes Gedächtnis und jede Menge sportliches Talent sind gefragt! Moderator Kai Pflaume präsentiert am Samstag, dem 4. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe der ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“, in der zehn „kleine“ Talente mit erstaunlichen Fähigkeiten ihre prominenten „großen“ Duellpartner zu spannenden Wettkämpfen herausfordern. Unter anderem trifft die elfjährige Greta aus Steinach im „Berg-Duell“ auf die südtiroler Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und der zwölfjährige Henri stellt sich im „Kinofilm-Duell“ dem deutsch-österreichischen Schauspieler Elyas M’Barek. Außerdem treten Comedian Ralf Schmitz, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, Schauspieler und Comedian Ingolf Lück, die amtierende Box-Weltmeisterin Nina Meinke, „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber, Schauspielerin Julia Beautx, Turn-Ass Lucas Fischer und die Internetstars „The Elevator Boys“ gegen ihre kleinen Herausforderinnen und Herausforderer an.

Die „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick:

Das „Berg-Duell“: Greta (11) gegen Reinhold Messner

Hoch hinaus will die elfjährige Greta aus Stainach, wenn sie Reinhold Messner, der als erster Mensch der Welt auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender stand, herausfordert. Sie ist sich sicher, dass sie anhand von Fotos mehr Berge erkennen kann als die Bergsteiger-Legende aus Südtirol.

Das „Kinofilm-Duell“: Henri (12) gegen Elyas M’Barek

Der zwölfjährige Henri und Schauspieler Elyas M’Barek bekommen abwechselnd einen kleinen kreisförmigen Filmausschnitt ohne Ton gezeigt. Der Ausschnitt wird dabei immer größer. Aber wer erkennt die Hollywood-Blockbuster schneller?

Das „Loriot-Duell“: Ally (13) gegen Ralf Schmitz

Wer kennt sich besser mit Loriot-Sketchen aus – die 13-jährige Ally, die ein großer Loriot-Fan ist oder der Comedian Ralf Schmitz, der die Sketche des Altmeisters schon als Kind nachgespielt hat?

Das „Literatur-Duell“: Greta (13) gegen ChrisTine Urspruch Dieser Fall ist besonders kniffelig für Schauspielerin ChrisTine Urspruch, die seit 2002 im „Münsteraner Tatort“ ermittelt. Im Duell gegen die 13-jährige Greta geht es darum, wer mehr Bücher nur anhand einer Origami-Figur aus einer einzelnen gefalteten Buchseite erkennt.

Das „Länderumriss-Duell“: Emil Luis (11) gegen Constantin Schreiber Wer kann die Umrisse der Länder dieser Welt besser ertasten? In diesem Duell tritt der elfjährige Emil Luis gegen den „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber an.

Das „Ziffern-Memorier-Duell“: Melissa (13) gegen Ingolf Lück Die 13-jährige Melissa behauptet, dass sie sich die Reihenfolge von 400 Ziffern besser merken kann als Schauspieler und Comedian Ingolf Lück.

Das „Wasserdip-Liegestütz-Duell“: Jamie (11) gegen Nina Meinke „Ich kann in 60 Sekunden mehr Liegestütze, tauche dabei meine Finger in zwei Wasserbecher und bin darin besser als die amtierende Box-Weltmeisterin Nina Meinke.“, behauptet der elfjährige Jamie.

Das „Stangensprung-Duell“: Ruslan (10) gegen Lucas Fischer

Der zehnjährige Ruslan behauptet, dass er in 90 Sekunden mehr Sprünge auf eine Reckstange schafft, als das Schweizer Turn-Ass Lucas Fischer.

Das „Bodysurf-Duell“: Leah (13), Luisa (12), Emilia (11), Celina (12), Amelie (12) und Paula (11) gegen die Elevator Boys

Wer kann als „menschliches Förderband“ ein Stand-Up-Paddel-Board schneller über eine Strecke von 20 Metern transportieren – die sechs Mädchen oder die Elevator Boys? Die Teammitglieder rollen sich nebeneinander am Boden liegend in eine Richtung, um das Board, auf dem ein Teammitglied „surft“, zu bewegen.

Das „Plank-Brücke-Duell“: Amélie (11) gegen Julia Beautx

Wer kann in vier Metern Höhe schneller eine 15 Meter lange Strecke mit „Plank“-Bewegungen überwinden? Die elfjährige Amélie tritt in diesem Duell gegen Schauspielerin Julia Beautx an.

